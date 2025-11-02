Slušaj vest

Novinu da će u domovima zdravlja u Srbiji biti uvedene noćne smene sa ciljem da se smanje gužve i čekanja u urgentnim centrima, a da građani brže dobiju adekvatnu lekarsku pomoć, komentarisao je pomoćnik ministra zdravlja prof. dr Nebojša Tasić.

Kako je najavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar, sledeće nedelje biće održan sastanak sa direktorima domova zdravlja o novoj organizaciji rada i uvođenju noćne smene sa dežurnim lekarom i medicinskim tehničarom.

- Ministarstvo zdravlja zaista ima veliki broj vrlo važnih i aktivnih programa u ovom trenutku. Formirani su zdravstveni centri što je ključno u reorganizaciji kadrovsko-tehničkoj i radnoj samih zdravstvenih ustanova. To je upravo boravak specijalista u domovima zdravlja, kao što su pedijatri, ginekolozi, internisti... - ističe pomoćnik ministra zdravlja.

Nebojša Tasić kaže da će sledeće nedelje biti održan sastanak sa direktorima domova zdravlja Foto: Marko Karovic

"Neće odmah biti u svim domovima zdravlja"

- Na ovaj način, oni mogu dosta fino da se uklope i njihov pun kapacitet rada da ostvare na teritoriji te lokalne zajednice, odnosno lokalne samouprave. Što opet otvara mogućnost da uradimo nešto po meni jako važno. Naravno, možda neće ići odmah u svim domovima zdravlja, ali ono što je važno je da postoje u mestima koja su relativno udaljene od velikih kliničkih centara, pre svega mislim na Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš - dodaje.

Zašto su noćne smene važne

Na pitanje zbog čega je u zdravstvenim centrima važno organizovati noćne smene, dr Nebojša Tasić ističe da bi se upravo na taj način pružila adekvatna, pravovremena pomoć građanima.

- To su stanja koja ne zahtevaju odlazak u urgentne centre ili u velike centre, kao što su povišena temperatura, pa i hipertenzivna kriza, pogotovo kod onih koji su od ranije hipertoničari, regulacija šećera... Znači, postoji dosta tih stanja koje se noću ispolje kao hitno stanje, a mogu se rešiti - ističe dr Nebojša Tasić i otkriva zašto se mogu rešiti.

Zašto su bitne noćne smene u domovima zdravlja Foto: Kurir.rs/T.I.

- Obilazeći domove zdravlja, mi smo videli pre svega da su lekari i medicinske sestre veoma edukovani. Naravno, to smo i znali, ali videli smo i entuzijazam i kvalitet. I taj kvalitet je prosto važna osnova za to da dom zdravlja pravovremeno i kvalitetno pruži pomoć ne samo u dnevnim, nego i u noćnim satima - objašnjava.

U drugim zemljama postoje "porodični lekari"

Ističe da je zdravstveni sistem u nekim drugim zemljama drugačiji i da u njima postoje tzv. porodični lekari, koji su istovremeno ginekolozi, pedijatri i lekari opšte medicine.

- I oni takođe u tim zemljama pružaju noću po potrebi usluge svojim građanima. Potrebno je da građani Republike Srbije imaju kvalitetnu zdravstvenu uslugu sve vreme, s jedne strane, a da se uradi racionalizacija i da se rasterete urgentni centri i veliki centri, odnosno da se uradi svojevrsna trijaža i da se zaista teškim slučajevima, kao što su teške politraume i hitna hirurška stanja, omogući da se u tim centrima dobiju kompletnu zdravstvenu uslugu - objašnjava dr Nebojša Tasić.