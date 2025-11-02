Slušaj vest

Iako je novembar počeo iznenađujuće toplim danima i temperaturama koje su dostizale više od 20 stepeni, promena vremena je na pragu. Već sutra Srbiju očekuju kiša i grmljavina, a kišni oblaci će se postepeno širiti preko većeg dela zemlje.

Do kraja dana, prema najnovijoj najavi RHMZ, slaba do umerena oblačnost bez padavina povremeno se očekuje u Vojvodini i zapadnoj Srbiji. Najviša temperatura od 19 do 26 stepeni Celzijusa.

Međutim, tokom noći između nedelje i ponedeljka sledi naoblačenje i to će biti uvod u pogoršanje vremena koje se očekuje u ponedeljak. Snažan oblačni sistem i hladni front sa padavinama, uz zahlađenje, u Srbiju stižu sa Alpa i nastavljaju dalje prema našem regionu.

Kako najavljuje RHMZ, sutra ujutru i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom, uz zahlađenje.

Kretanje vremena po satima u periodu od 12h do 22h

Screenshot 2025-11-02 153848.png
Foto: Printscreen/vremeradar

U 5h ujutru kišni oblaci ulaze u Srbiju

Sudeći prema radarskim slikama sa meteorološkog sajta "Vreme i radar", kišni oblaci ulaze u Srbiju u 5 časova ujutru u ponedeljak.

Prema najavi RHMZ, prestanak padavina prvo se očekuje na severu i zapadu zemlјe i to kasnije popodne i uveče, a tokom noći i u centralnim krajevima.

Vetar slab i umeren, južnih smerova, ujutru i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni i u pojačanju.

Sutra će na snazi će biti žuti meteo alarm u većem delu Srbije i to zbog dve opasne pojave - kiše i grmljavine. Najniža temperatura od 4 do 14 °S, a najviša od 13 °S na severozapadu i zapadu do 22 °S na jugoistoku.

