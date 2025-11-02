Slušaj vest

Doživotni predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito bio je centralna politička figura u zemlji, ali i vrlo važan faktor u svim ostalim sferama društva. Bez Tita nisu mogli da prođu nikakvi događaji u kulturnom životu Jugoslavije - pratio je uspehe glumaca, pevača, sportista... Organizovao prijeme za sve međunarodne uspehe i retko kada dobijao "hladne" odgovore svojih zemljaka. Među onima koji su šokirali Tita nalazila se nekadašnja reprezentativka Jugoslavije u streljaštvu Desanka Perović Pešut.

Svečani prijem koji je Josip Broz Tito organizovao kako bi dočekao reprezentaciju nakon velikih uspeha na Svetskom prvenstvu 1970. godine krenuo je drugim tokom, nakon što je Desanka iskreno odgovorila na postavljeno pitanje. Nije bilo šansi da prizna Josipu Brozu kako bi u tom trenutku on nju uspeo da pobedi u streljaštvu, jer je sa Svetskog prvenstva stigla kao rekorderka!

- On je imao običaj da sa svakim sportistom nešto popriča. I pita mene 'Šta ti misliš, da se ti i ja takmičimo, ko bi pobedio?', a ja kao iz topa 'Pa ja!'. Šta? Star čovek, a ja sa Svetskog prvenstva se vratila sa svetskim rekordom, sa prvim mestom, sa zlatnom medaljom. Da pustim da on mene pobedi? Nema šanse - rekla je Desanka jednom prilikom.

Desanka je sa Svetskog prvenstva stigla kao rekorderka Foto: Youtube printscreen

Svesna da je najbolja na svetu u konkurenciji žena i da je među najboljima na svetu čak i kada se takmiči protiv muškaraca, ponosna Desanka rekla je kako stvari stoje. Drugačije nije bilo šanse - tako se učilo u selima oko Nikšića gde je rođena, a tako je naučila i tokom ranih dana svoje sportske karijere, kada je u Vrbasu igrala košarku u drugoligaškoj ekipi i bila jedna od najtalentovanijih atletičarki u regionu.

Ko je Desanka Perović?

Svojevremeno najbolja jugoslovenska sportistkinja i dobitnica "Zlatne značke" dnevnog lista Sport, što je bilo izuzetno dostignuće, imala je impresivnu kolekciju medalja sa domaćih i međunarodnih takmičenja. Desanka Perović je osvojila devet zlatnih 20 srebrnih i šest bronzanih medalja na državnim prvenstvima, računajući smao pojedinačnu konkurenciju!

Najveće uspehe u karijeri ostvarila je na Svetskom prvenstvu u Finiksu 1970. godine, pošto se iz SAD vratila okićena sa dve zlatne i tri srebrne medalje. Tri puta je osvajala zlatne medalje na Evropskim prvenstvima, a na Olimpijskim igrama u Montrealu 1976. godine takmičenje je završila na osmoj poziciji. Zanimljivo, tada su se u streljaštvu muškarci i žene takmičili u istoj konkurenciji, a svi takmičari koji su bili uspešniji od Desanke bili su muškog pola - na veoma specifičan način njoj je izmaklo olimpijsko zlato koje bi bilo prava kruna velike sportske karijere.

Impresivna karijera

Po završetku karijere Desanka je ostala u sportu, a radila je i kao trener i kao sudija u streljaštvu. Njeni rezultati na najvećim svetskim takmičenjima inspirisali su novu generaciju jugoslovenskih strelaca, a posebno Aleksandru Ivošev i Jasnu Šekarić koje su u narednim decenijama donosile odličja sa velikih takmičenja.

Rođena je 14. oktobra 1941. godine u Banjanima, opština Nikšić, ali je njena porodica već 1945. preseljena u Vrbas, u sklopu kolonizacije koju je Jugoslavija masovno sprovodila. Preminula je 8. juna 2021. godine u Novom Sadu, gde je radila nakon sportske karijere.

