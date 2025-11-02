SRBIJA SUTRA NA UDARU KIŠE, PLJUSKOVI S GRMLJAVINOM ŠIROM ZEMLJE! Objavljena najnovija prognoza - NA POMOLU ZAHLAĐENJE: Evo šta nas čeka sledeće nedelje
Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) saopštio je da će do kraja danau većini mesta biti pretežno vedro, dok se slaba do umerena oblačnost bez padavina povremeno očekuje u Vojvodini i zapadnoj Srbiji.
Sutra ujutru i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature, stoji u najavi RHMZ.
Prestanak padavina prvo se očekuje na severu i zapadu zemlje i to kasnije popodne i uveče, a tokom noći i u centralnim krajevima. Vetar slab i umeren, južnih smerova, ujutru i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od 4 do 14 °S, a najviša od 13 °S na severozapadu i zapadu do 22 °S na jugoistoku, najavio je RHMZ.
Kako dalje ističu, u utorak (4. novembra) se očekuje prestanak padavina uz postepeno razvedravanje, osim na istoku i jugoistoku Srbije, gde će se zadržati promenljivo oblačno vreme.
Od srede (05.11.) jutra mestimično sa slabim prizemnim mrazem i maglom, a tokom dana biće pretežno sunčano uz maksimalne temperature od 14 do 19 °S. Od petka do kraja perioda (07-10.11.) malo do umereno oblačno, a u brdsko-planinskim predelima uz nešto više oblačnosti se očekuje retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše.
Kurir.rs