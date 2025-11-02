Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) saopštio je da će do kraja danau većini mesta biti pretežno vedro, dok se slaba do umerena oblačnost bez padavina povremeno očekuje u Vojvodini i zapadnoj Srbiji.

Sutra ujutru i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature, stoji u najavi RHMZ.

Prestanak padavina prvo se očekuje na severu i zapadu zemlje i to kasnije popodne i uveče, a tokom noći i u centralnim krajevima. Vetar slab i umeren, južnih smerova, ujutru i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od 4 do 14 °S, a najviša od 13 °S na severozapadu i zapadu do 22 °S na jugoistoku, najavio je RHMZ.

Kako dalje ističu, u utorak (4. novembra) se očekuje prestanak padavina uz postepeno razvedravanje, osim na istoku i jugoistoku Srbije, gde će se zadržati promenljivo oblačno vreme.

Od srede (05.11.) jutra mestimično sa slabim prizemnim mrazem i maglom, a tokom dana biće pretežno sunčano uz maksimalne temperature od 14 do 19 °S. Od petka do kraja perioda (07-10.11.) malo do umereno oblačno, a u brdsko-planinskim predelima uz nešto više oblačnosti se očekuje retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše.

