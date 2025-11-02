Slušaj vest

Pod sloganom „Iz srca Bora ka celom svetu“, danas je održan Međunarodni ZiJin polumaraton, koji je još jednom potvrdio da Bor postaje nova sportska destinacija na mapi regiona.

Pobednik ovogodišnje trke je Šadrak Kipto Kimajo iz Kenije, koji je deonicu dugu 21 kilometar, od centra Bora do Borskog jezera, pretrčao u impresivnom vremenu od 1 sat, 5 minuta i 22 sekunde. Njegova pobeda donela je afričku energiju i vrhunsku atletsku formu u grad rudara, prirode i sportskog duha.

Na startu se okupilo oko 750 učesnika – profesionalnih atletičara, rekreativaca i ljubitelja trčanja iz Kenije, Somalije, Etiopije, Mađarske, Češke, Rusije, Kine, Slovačke, Bugarske, Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i brojnih drugih zemalja. Trka je, kao i prošle godine, spojila sport, zajedništvo i promociju lepota istočne Srbije.

Polumaraton je svečano otvorio državni sekretar Ministarstva sporta i omladine, proslavljeni rukometaš Ratko Nikolić, koji se i sam pridružio učesnicima na stazi.

„Bor je danas pokazao da ima veliko sportsko srce i da iz njega zaista kuca energija koja spaja ljude iz celog sveta“, izjavio je Nikolić na startu trke.

Organizator manifestacije bio je Atletski klub Bor, uz podršku Grada Bora, Ministarstva sporta Republike Srbije i Atletskog saveza Srbije, dok su generalni sponzori događaja Serbia ZiJin Copper i Serbia ZiJin Mining. Njihova podrška omogućila je da Bor ugosti sportiste iz celog sveta i još jednom pokaže da je grad otvoren, moderan i pun energije.

Trka je završena u spektakularnoj atmosferi kod Borskog jezera, gde su učesnike dočekali navijači, muzika i iskrena radost svih generacija. Prelepi kadrovi iz završnice trke, koji prikazuju osmehe, emocije i prirodu Bora u punom sjaju, biće zapamćeni kao simbol slogana – „Iz srca Bora ka celom svetu“.