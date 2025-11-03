Društvo
PRESEK STANJA NA GRANICAMA TOKOM VEČERI Teretnjaci čekaju i do 4 sata! Evo kako je za putnička vozila
Putnička vozila očekuje polučasovno zadržavanje na graničnim prelazima Batrovci i Šid na izlazu iz zemlje, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije, teretnjaci čekaju na izlazu iz Srbije na prelazima Šid, četiri sata, Bartovci tri i Kelebija, dva sata.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
