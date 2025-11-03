Slušaj vest

Prema podacima Uprave granične policije Republike Srbije, na putničkim terminalima na graničnim prelazima trenutno nema zadržavanja vozila.

Na teretnim terminalima situacija je nešto drugačija — kamioni na izlazu iz zemlje čekaju na prelazu Batrovci oko 180 minuta, na Šidu oko 240 minuta, dok se na Kelebiji čeka približno tri sata. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja za nijednu kategoriju vozila. Kako navodi AMSS, ni na naplatnim rampama na autoputevima nema formiranih kolona.

Zimska služba javnog preduzeća „Putevi Srbije“ saopštila je da su svi državni putevi I i II prioriteta prohodni, te da na kolovozima nema snega. Posebno su prohodni i opterećeniji pravci koji se redovno održavaju.

Vozačima koji prolaze područjem Zaječara preporučuje se dodatni oprez zbog mogućih sitnih odrona na mestima gde su nestabilne kamene kosine — naročito u klisurama, usecima i zasecima.