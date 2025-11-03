Slušaj vest

Nova akademska godina danas počinje na fakultetima Univerziteta u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, kao i na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, dok je na većini ostalih univerziteta nastava već u toku.

Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, kao i Univerzitet odbrane i Kriminalističko-policijski univerzitet, sa nastavom su započeli 1. oktobra, dok su fakulteti Univerziteta u Kragujevcu počeli sa radom 20. oktobra. Pojedini fakulteti beogradskog i niškog univerziteta nastavu su otpočeli 27. oktobra.

Većina akademija i visokih škola strukovnih studija novu školsku godinu započela je tokom oktobra, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da očekuje da u novoj akademskoj godini obrazovni proces na univerzitetima bude potpuno odvojen od politike. On je naglasio da će država reagovati na svako nezakonito postupanje, ali ne represivno, već administrativno, razumno i strpljivo.

Stanković je podsetio da je prethodna godina bila izuzetno teška i iscrpljujuća, obeležena politizacijom akademskog života, i izrazio nadu da će u predstojećem periodu fokus biti isključivo na obrazovanju i prenosu znanja.

