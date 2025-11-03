Milunka (56) odbila čak 300 prosaca! U ivanjičko selo udvarači dolazili svakodvnevno, po kratkom postupku ih poslala kući - i to sve iz jednog razloga
Milunku su prvi put isprosili kada je imala samo 16 godina. Nakon što su njeni roditelji tada nesuđenog zeta neobavljenog posla vratili odakle je došao, nizali su se prosci. U udaljeno ivanjičko selo Maskova dolazili su sa svih strana.
Međutim, Miluka je svim proscima našla manu pa i danas čeka onog za kojim će joj srce zaigrati. U svojoj 56 godini objašnjava razloge zbog kojih je odbila skoro 300 prosača.
Dolazeći u njeno udaljeno selo, čudom su se čudili njenim sposobnostima i svuda kuda su išli, pričali su o kršnoj i retko sposobnoj devojci. Milunka je i danas devojka za udaju. Godišnje je znala da spremi do 200 kubika drva za ogrev i na desetine kilograma kvalitetnog sira i kajmaka.
Milunka nije obična žena. Za nju se tek nadaleko čulo, kada su pre dvadesetak godina mediji objavili da je prokopala planinu. S majkom je iskopala kanal dug 3,5 kilometra, kako bi se sa obližnjih brda u kuću dovela vodu. A to je samo jedan od podviga ove retko sposobne žene.
- Ono što sam ja htela, što sam ja tražila, što sam ja volela i na šta bi moje srce zaigralo, to nisam srela. Prvo se gleda karakter čoveka. Da nađeš druga čoveka, na kog možeš da se osloniš, a ne da vučeš ti njega na ramenima, da ga nosiš celog života. Treba da nađeš druga pored sebe,koji može i u zlu i u dobru da te zaštiti, da ti pomogne. A ne ja da pomažem njemu. A ako ću da vučem tebe na mojim leđima, onda bolje da budem sama, gazda svog života, nego da vučem nekoga.
Milunka je bračne ponude dobijala sa svih strana, iz zemlje i inostranstva. Zajedno s njima dolazili su buketi, bombonjere i drugi pokloni. Seća se vremena kada joj je lokalni poštar u džaku donosio pisma koja su slali prosci iz udaljenih država sveta. Neka od njih su bila na njoj nepoznatim jezicima. I tada, a i sada, zna šta nikako ne želi:
- Ne kajem se nikad što se nisam udala. Ja nisam našla ono što sam htela, videla sam i one što su se udale, vidim da neke srećnije žive što se nisu udale, nego one što su se udale, pa dobijaju batine od muža pred večeru, ali im je muž nasmejan za doručak. Imalo je karaktera, ali su im falile druge osobine - kaže Milunka i dodaje:
- Falili su članovi u porodici, falila je kuća, stanje, nisu imali kola. Ovde je 16 - 17 kamiona materijala donešeno, mi smo od brda do ovde donosili rukama. Dvospratnu kuću sam napravila s mojom majkom. I šta sad, treba da odem za nekoga, tamo i za nekoga da radim, da kućim i ovo na novo? Pa ne pada mi to na pamet. Ako imaju uslovi za život, može, ja ću da odem, ako nema, ja, fala Bogu, imam gde da živim. Meni lepo.
