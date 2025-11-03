Milunku su prvi put isprosili kada je imala samo 16 godina. Nakon što su njeni roditelji tada nesuđenog zeta neobavljenog posla vratili odakle je došao, nizali su se prosci. U udaljeno ivanjičko selo Maskova dolazili su sa svih strana.

Dolazeći u njeno udaljeno selo, čudom su se čudili njenim sposobnostima i svuda kuda su išli, pričali su o kršnoj i retko sposobnoj devojci. Milunka je i danas devojka za udaju. Godišnje je znala da spremi do 200 kubika drva za ogrev i na desetine kilograma kvalitetnog sira i kajmaka.

Milunka nije obična žena. Za nju se tek nadaleko čulo, kada su pre dvadesetak godina mediji objavili da je prokopala planinu. S majkom je iskopala kanal dug 3,5 kilometra, kako bi se sa obližnjih brda u kuću dovela vodu. A to je samo jedan od podviga ove retko sposobne žene.

- Ono što sam ja htela, što sam ja tražila, što sam ja volela i na šta bi moje srce zaigralo, to nisam srela. Prvo se gleda karakter čoveka. Da nađeš druga čoveka, na kog možeš da se osloniš, a ne da vučeš ti njega na ramenima, da ga nosiš celog života. Treba da nađeš druga pored sebe,koji može i u zlu i u dobru da te zaštiti, da ti pomogne. A ne ja da pomažem njemu. A ako ću da vučem tebe na mojim leđima, onda bolje da budem sama, gazda svog života, nego da vučem nekoga.

Milunka je bračne ponude dobijala sa svih strana, iz zemlje i inostranstva. Zajedno s njima dolazili su buketi, bombonjere i drugi pokloni. Seća se vremena kada joj je lokalni poštar u džaku donosio pisma koja su slali prosci iz udaljenih država sveta. Neka od njih su bila na njoj nepoznatim jezicima. I tada, a i sada, zna šta nikako ne želi: