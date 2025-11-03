Slušaj vest

Telekom Srbija kroz svoj medijski ekosistem TS Media uvodi potpuno novi standard na domaćem tržištu video-platformi. Od danas, radnim danima od 07.00 do 10.00 časova, počinje ekskluzivno emitovanje jutarnjeg LIVE programa „Dan na dan” sa Milomirom Marićem i Katarinom Koršom, dostupnog na TS Media Live Stream kanalu, kao i u okviru Video kluba na platformama MOVE i IRIS. Takođe, gledaoci će pomenute emisije moći da gledaju i na Info i Promo kanalu televizijskih platformi Telekoma Srbija.

Ovo je prvi put da jedan domaći operator primeni model karakterističan za globalne streaming gigante – najekskluzivniji live sadržaj se nakon emitovanja odmah arhivira u Video klubu, omogućavajući korisniku da ga gleda kada želi, što je potpuno usklađeno sa digitalnim navikama savremenog gledaoca.

Novi nivo video distribucije obuhvata LIVE streaming, dostupnost u Video klubu i emitovanje na Promo i Info kanalima.

Emisija će biti distribuirana kroz tri dodirne tačke korisnika, čime se osigurava maksimalna dostupnost:

• TS Media Live Stream (pozicija 30 platforma Move, pozicija 130 platforma Iris) – direktan live prenos

• MOVE i IRIS Video klub – odloženo gledanje, odmah nakon emitovanja

• Promo i Info kanali – kontinuirana promocija sadržaja u okviru TV platformi Telekoma Srbija

Ovaj kombinovani model, koji obezbeđuje maksimalan domet live sadržaja, jasno diferencira MOVE u odnosu na tradicionalne TV platforme. Ideja je da MOVE postane regionalni „Netflix“, u okviru koga TS Medija nudi, između ostalog, i najbolji domaći sadržaj na jednom mestu.

„Uvođenje LIVE ekskluziva u Video klub predstavlja strateški iskorak u razvoju naše MOVE platforme i potvrdu našeg cilja: da budemo prvi izbor za domaći i regionalni sadržaj. Velike globalne platforme svoje najvrednije programe stavljaju u fokus Video kluba, a od danas to radimo i mi. Korisnici mogu da gledaju ekskluzivan TV program uživo, ali i onda kada njima odgovara. Ovo je snažna potvrda da Telekom Srbija nije samo tehnološki, već lider sadržaja i inovacija na tržištu. Mi imamo oko 2,2 miliona televizijskih korisnika, kako i Srbiji i regionu, tako i širom naše dijaspore. Uveren sam da će inovacije koje od danas uvodimo, doprineti daljem rastu tog broja, pre svega u dijaspori. Danas, čak i oni ljudi koji nisu naši korisnici, i imaju internet nekog drugog operatora, mogu da instaliraju MOVE platformu i uživaju u bogatim sadržajima TS Media“, izjavio je generalni direktor Telekoma Srbija, Vladimir Lučić.

TS Media pozicionira se kao vodeći domaći streaming hub sa najširim spektrom sadržaja, uključujući najkvalitetnije domaće serije i filmove, kultne klasike i remasterizovane programske dragulje, dokumentarne emisije i autorske podcaste, muzički i zabavni sadržaj, kao i kvalitetan dečiji program.