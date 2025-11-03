Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković čestitao je učenicima Matematičke gimnazije koji su osvojili pet zlatnih i jednu srebrnu medalju na sedamnaestoj Međunarodnoj olimpijadi u znanju, održanoj u Turskoj.
Ministar prosvete čestitao zlatnim šampionima! Učenici Matematičke gimnazije osvojili šest medalja u Turskoj (FOTO)
Zlatne medalje osvojili su učenici Andrej Drobnjaković za oblast fizike i hemije, Vladimir Đurica, Vanja Jelovac i Nenad Marković iz oblasti matematike, dok je srebrnu medalju osvojio Vladimir Lukić iz oblasti matematike.
"Još jednom ste pokazali da Srbija ima talentovane mlade ljude, kao i da trud, predanost i požartvovanost vode ka uspehu", naveo je ministar Stanković u čestitki.
