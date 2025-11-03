Slušaj vest

Zlatne medalje osvojili su učenici Andrej Drobnjaković za oblast fizike i hemije, Vladimir Đurica, Vanja Jelovac i Nenad Marković iz oblasti matematike, dok je srebrnu medalju osvojio Vladimir Lukić iz oblasti matematike.

"Još jednom ste pokazali da Srbija ima talentovane mlade ljude, kao i da trud, predanost i požartvovanost vode ka uspehu", naveo je ministar Stanković u čestitki.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoOSVOJENE ČETIRI ZLATNE I JEDNA SREBRNA MEDALJA: Zlatni trijumf Matematičke gimnazije u Antaliji
matematičari Matematička gimnazija
DruštvoUspeh naših gimnazijalaca u Dubaiju: 4 medalje na Međunarodnoj olimpijadi iz hemije
hemija.jpg
Društvo3 srebra i dve bronze: Pune ruke medalja za naše mlade matematičare na olimpijadi u Strugi (FOTO)
matematičari foto instagram matematička gimnazija.jpg
DruštvoOni su osvojili osam medalja na olimpijadi u Singapuru! Srpski matematičari osvetlili obraz nacije: Za 90 minuta smo rešili 30 problema!
Screenshot_2.jpg
DruštvoFANTASTIČAN REZULTAT MLADIH SRPSKIH MATEMATIČARA: Osvojili osam medalja na međunarodnoj olimpijadi u Singapuru
matematička gimnazija.jpg
DruštvoSRPSKI DRIM-TIM DONEO PUNE RUKE MEDALJA! Đaci Matematičke gimnazije sa 5 odličja ostvarili fenomenalan uspeh na Olimpijadi iz fizike u Talinu! (FOTO)
matematička gimnazija zlatna medalja nordijsko baltička olimpijada iz fizike.jpg
DruštvoPUNE RUKE MEDALJA! Šampioni osvetlali obraz Srbiji, doneli 13 odličja sa Međunarodne olimpijade u Singapuru! Pokupili 9 zlata (FOTO)
stemko olimpijada.jpg
DruštvoSRPSKI DRIM-TIM! 7 MEDALJA NA MEĐUNARODNOJ OLIMPIJADI U ASTANI! Đaci Matematičke gimnazije ostvarili sjajan uspeh (foto)
matematička gimnazija.jpg