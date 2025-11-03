Slušaj vest

O ovim temama u emisiji "Urank" na televiziji K1 govorio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković.

Na samom početku gostovanja, ministar je čestitao učenicima Matematičke gimnazije na osvojenih pet zlatnih i jednoj srebrnoj medalji na međunarodnom takmičenju u Antaliji.

Pet zlatnih i jedna srebrna medalja

"Najiskrenije čestitke takmičarima, profesorima i rukovodstvu škole. Ovo je dokaz da i u jednoj neregularnoj školskoj godini, kakvu smo imali ne samo na univerzitetima, već, nažalost, u velikoj meri i u srednjem i osnovnom obrazovanju - mi imamo nadarenu decu koja, uz pomoć svojih nastavnika, mogu da pokažu da su u svetskom vrhu. Pet zlatnih i jedna srebrna medalja govore same za sebe. Ti momci i devojke imaju perspektivu da u godinama koje dolaze svoj talenat nadograde i postanu okosnica naših obrazovnih sistema u svojim oblastima", rekao je ministar Stanković.

Ministar čestitao uspeh učenicima Matematičke gimnazije Foto: Kurir Televizija

"Mnogo se malo priča o uspesima. Razmišljam da pozovem sve nagrađene sa svih olimpijada na jedan prijem, gde ćemo se kao država zahvaliti njima, njihovim nastavnicima i roditeljima. To jeste njihov lični uspeh, ali i uspeh obrazovnog sistema koji je bio u krizi. Još uvek prolazimo kroz prosvetnu krizu od osnivanja moderne države, i kada čujete da momci i devojke iz Srbije pokazuju talenat, osvajajući zlatne i srebrne medalje na takmičenjima, vidite da mnogo toga u našem sistemu ima smisla, bez obzira na sve izazove. Voleo bih da ta deca ostanu u Srbiji ili da se, ako se školuju u inostranstvu, vrate ovde i pomognu da uspostavimo sistem koji će biti u korak sa vremenom", dodao je Stanković.

"Za razliku od drugih država koje su bogate prirodnim resursima, Srbija nema takve prednosti. Nemamo razuđenu obalu kao Hrvatska ili Grčka, razvijen turizam kao Italija i Francuska, niti IT sektor kao SAD, Japan ili industriju kao Nemačka. Ali imamo ljude - i oni su naš glavni resurs, koji može da doprinese da se ova zemlja razvija brže i efikasnije.Da bi ti ljudi mogli da daju svoj doprinos, moramo da imamo jak obrazovni sistem - sistem koji prati pedagoške inovacije u svetu i koji je stabilan i funkcionalan.

Stipendije kao stimulacija

Nadam se da ćemo početi sistemski da razmišljamo o tome, da dodeljujemo stipendije nadarenoj deci i da ih stimulišemo da ostanu ovde. Takođe, da ćemo rešiti mnoge probleme sa deficitarnim prosvetnim zanimanjima u različitim regionima Srbije u periodu koji dolazi.Već smo u okviru Ministarstva prosvete pokazali spremnost da razgovaramo sa grupacijama fakulteta sa Beogradskog i drugih univerziteta. Radićemo na tome u meri u kojoj je to moguće — pokušaćemo da obezbedimo finansijske resurse i kadrove, ali moramo da se bavimo konstruktivnim stvarima“, istakao je ministar.

Osvojili pet zlatnih i jednu srebrnu medalju Foto: Instagram printscreen/Matematička gimnazija

"Mi ovu decu moramo da sačuvamo. Oni su kapital. Siguran sam da je već počeo ‘lov’ na talente i da su neki od njih već skautirani. Postoje ponude sa univerziteta poput Oksforda, Harvarda, Kembridža, ali i ruskih i kineskih univerziteta. Moramo da radimo na tome da kod njih razvijemo elementarni patriotizam, da ostanu ovde i doprinesu razvoju svoje zemlje", poručio je Stanković.

Neophodno održavanje redovne nastave

"Ja, kao ministar prosvete, hoću da obrazovna godina bude u granicama zakona. To podrazumeva da je neophodno da se održavaju časovi redovne nastave. Univerzitet u Srbiji može da postoji, kao i svuda u svetu, samo ako ostvaruje svoju primarnu funkciju, a to je prenos i unapređenje znanja kod studenata.Verifikacija stečenog znanja i veština kod studenata, kao i njihov napredak iz godine u godinu, omogućavaju im da steknu dovoljno kompetencija da završe univerzitet i da im se otvori mogućnost za nastavak školovanja na postdiplomskim programima.

Govorim o osnovnim stvarima koje su, nažalost, dovedene u pitanje", rekao je ministar Stanković i dodaje:

“Ne funkcioniše u punom kapacitetu zato što je dnevna politika borba za vlast, preuzela primat nad obrazovnim procesom”- dodao je.

Ministar ističe da nemiri koji su se sinoć dogodili u Beogradu nisu bili slučajni.

"Namerno je, ali verujem da će biti dovoljno odgovornosti i ozbiljnosti, kako od strane dekana, tako i od strane rektora na univerzitetima u Srbiji, da školska godina počne redovno.Nema alternative aktivnoj nastavi i ispitima, ukoliko želimo da imamo normalan akademski život.Ta priča o sukobima koji su sinoć izbili baca senku na akademski život. Ako želimo da imamo ovako lepe vesti o studentima, kao što ih imamo o srednjoškolcima, onda moramo da obezbedimo normalnu i stabilnu akademsku godinu", naglasio je Stanković.

Počinje nova akademska godina na fakultetima Foto: Shutterstock, Beta Milan Obradović

Govoreći o slučaju urušene nadstrešnice koji je potresao javnost i studenstkim zahtevima, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković istakao je da je neophodno da se pravda traži isključivo kroz institucije sistema.

"Pravda - ukoliko se misli na slučaj nadstrešnice - biće zadovoljena onda kada budemo imali pravičan postupak i konačnu presudu. Pravda je spora, ali dostižna. To se ne može rešiti preko noći; potrebno je prepustiti pravosuđu da uradi svoj posao i tamo tražiti pravdu. Bilo kakva politizacija slučaja nadstrešnice ne doprinosi pravdi, već nas od nje udaljava, jer čitav slučaj stavlja u okvir dnevno-političkih borbi za vlast", rekao je Stanković i dodao:

“Kao i svaki građanin ove zemlje, voleo bih da znam ko je odgovoran, na koji način, zašto i kakav je epilog svega toga. I ja želim da pravda bude zadovoljena, jer su stradali nevini ljudi.Želim da se utvrde razlozi pada i odgovornost onih koji su za to nadležni. To je jedno pitanje, ali pitanje funkcionisanja prosvetnog sistema je nešto drugo. On mora da se zasniva na pozitivno-pravnim aktima ove zemlje, koji regulišu tu oblast, i da uvažava sve dobre pedagoške prakse koje su kod nas ustaljene, ali i da ih inovira u skladu sa savremenim trendovima u obrazovanju“, rekao je ministar.

Početak nove akademske godine

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković naglasio je da je sistem spreman za redovan početak nastave na svim visokoškolskim ustanovama.

"Ono što mogu da kažem jeste da sam prisustvovao velikom broju razgovora sa dekanima visokoškolskih ustanova. Niko nije pominjao mogućnost da školska godina ne počne na normalan način. Ono što je izostalo jeste poziv ministru prosvete na Pravni fakultet, kao što je to ranije bio običaj. I bez te ceremonije možemo - važno je da Pravni fakultet funkcioniše. Za sada nema nikakvih zvaničnih najava da bi nešto moglo da ne funkcioniše, iako sam se za ovih šest meseci naslušao raznih nezvaničnih informacija", rekao je Stanković.

Ministar ističe da je u prethodnom periodu razgovarao sa pojedinim rektorima univerziteta u Srbiji.

"Poslednji rektor sa kojim sam razgovarao bio je rektor Stepanović iz Niša. Imali smo veoma dobar razgovor u Vladi Srbije — gospodin Macut i ja razgovarali smo sa delegacijom koju su činili rektor i dekani niških fakulteta.

Takođe sam razgovarao i sa prorektorom Filipovićem sa Univerziteta u Beogradu bio je to sasvim korektan razgovor. Grupacija prirodno-matematičkih i tehničkih fakulteta takođe je bila prisutna, i razgovor je protekao u konstruktivnoj atmosferi.Izuzetak je bio samo jedan dekan, sa kojim sam imao kraću polemiku o situaciji u Petoj beogradskoj gimnaziji, ali smo to brzo prevazišli i pronašli zajedničke tačke", dodao je Stanković.

Govoreći o procesu izbora rektora, dekana i direktora škola, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković naglasio je da se odluke o imenovanjima moraju donositi u skladu sa zakonom i nadležnostima, a ne vaninstitucionalnim pritiscima.

"Nema razgovora o tome da li ćemo i na koji način birati rektore, dekane ili direktore škola. To neće određivati nikakve ‘kozačke skuštine’ u Tašmajdanskom parku — direktora Pete beogradske gimnazije neće postavljati okupljeni u parku, već onaj ko na to ima zakonsko pravo. Neka svi razmišljaju o budućnosti svoje dece. Direktora će postavljati nadležni organ, u skladu sa zakonom, i to tek kada se raspiše konkurs. Videćemo kandidate, ići ćemo fazu po fazu, a konačnu reč daće ministar prosvete.Konkurs će biti raspisan kada se deblokira zgrada škole, kako bi aktuelna vršilac dužnosti direktora, Danka Nešović — koja je jedina žrtva pritisaka i represije - mogla da uđe u zgradu, potpiše rešenje o konkursu, overi ga pečatom i pošalje nadležnoj publikaciji koja objavljuje konkurse", objasnio je Stanković

"Tamo nisu u pitanju samo učenici te škole. Nije stvar samo roditelja, đaka ili pobunjenog dela nastavnika, kojih je 16.

Imate dva odeljenja od po 44 učenika koja prave celu tu gužvu, a roditelji su zabrinuti zbog rizika po školovanje svoje dece. Pored toga, postoji jedan pojedinac - koji, nažalost, uživa u tome da uništava rad Pete beogradske gimnazije i sinoć pravi nemire ispred Skupštine Srbije- kao i još nekolicina politički fanatizovanih nastavnika. Oni uživaju u svemu ovome, na štetu dece koja žele da pohađaju školu, uključujući i decu iz pomenuta dva odeljenja čiji su roditelji duboko zabrinuti zbog svega što se dešava", rekao je ministar Stanković.

"Nema popusta, ne možemo da vratimo vreme unazad. Moramo što pre da završimo. Neću da ulazim u polemike jer svašta znam o tome. Znam i šta je bilo u noći kada se škola blokirala, ko je upadao. Znam da se nekakvi zborovi Starog Grada motaju oko te škole da bi to politizovali. Znam da su neki nastavnici, proksi javnih ličnosti koji su politički angažovani i koji su deo studnetske liste. Znam i ko su ti nastavnici. Ja ću uraditi da dam ponudu da deblokiraju školu da bi gospođa Nešović mogla da raspiše konkurs, i idemo u normaizaciju. To je jedini put ka tome, normalizaciju i nadoknadu nastave. Mora 2/3 nastave da se održi i da se stekne dovoljan broj ocena, da bi moglo da se nastavi, jer kako vreme prolazi, tako se rizikuje gubitak godine. Ja slušam zakon, a u zakonu ne piše da mora da bude iz nastavničkog veća, već onaj ko ispunjava zahteve konkursa. Ne dolazi u obzir da ispunjavam želje nečije. Nije ovo talačka kriza. Neću da shvatim ovo kao otmicu i državu kao taoca. Na ovakve provokacije ćemo reagovati racionalno, strpljivo i administrativno ekonomski. Nema plata za nerad, racionalni smo u pogledu rešenja koja se baziraju na zakonu i strpljivi smo u pogledu toga, nećemo primenjivati represiju". dodaje.

O petoj gimnaziji

Normalizaciji nastave u Petoj beogradskoj gimnaziji, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković istakao je da se svi koraci moraju sprovoditi u skladu sa zakonom, racionalno i bez represije, kako bi se obezbedila redovna nastava i sigurnost učenika.

Foto: Kurir Televizija

"U 1.859 škola u Srbiji nastava se odvija redovno - samo u jednoj školi to trenutno nije slučaj. Zar vam to nešto ne govori? Sistem je od 1. septembra funkcionalan i stabilan, a nastavnici koji drže časove primaju plate. Ove godine plate su povećane za 22%.Sada ćemo uskoro razgovarati sa sindikatima o narednoj godini, jer je minimalna plata povećana, a sindikati postavljaju zahteve za korekciju cene rada u prosveti. Videćemo dokle možemo da idemo. Povećanje je ove godine iznosilo 22% za nastavnike u osnovnim i srednjim školama, 27% za fakultete, a država takođe refundira 50% troškova za samofinansirajuće studente", rekao je ministar Stanković i dodaje da se u jednoj srednjoj školi nastava odvija po skraćenom radnom vremenu.

"Uroš Predić gimnazija iz Pančeva, gde je proglašen zvanično štrajk i gde se odvija 70% radnog procesa. Zahtevi se odnose na kadrovske promene", dodaje.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković ističe da se nastava na fakultetima u Srbiji odvija normalno i da su univerziteti spremni za redovan početak akademske godine.

Govoreći o situaciji u Novom Pazaru, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković ističe da je u pitanju delikatan problem koji zahteva saradnju lokalne zajednice i države.

"Vidim ovo kao delikatan problem i nešto u čemu će morati da se traži dogovor između lokalne zajednice, njenih aktera od značaja i države, koja je osnivač obrazovnih ustanova. Neće biti jednostavno, jer postoje lokalni zapleti koji nisu lako rešivi. Proces je u toku i nadam se da će vrlo brzo biti okončan", dodao je ministar.