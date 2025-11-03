Slušaj vest

Svi fakulteti Beogradskog univerziteta su počeli sa radom, naveo je za Kurir prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu prof. dr Dejan Filipović.

Na pojedinim fakultetima u Srbiji nova akademska godina počela je prošle sedmice, a danas je počela i na preostalim fakultetima svečanim dočekom brucoša.

- Svi fakulteti Univerziteta u Beogradu su počeli sa radom, neki još prošle nedelje, par njih, neki danas imaju svečani prijem, neki su imali u petak. Od danas svi fakulteti počinju sa nastavom uživo i sa rasporedom koji su napravili. Situacija je, što bi se reklo, redovna, uobičajena i sve pripreme su bile izvršene da nastava krene bez problema - naveo je Filipović.

Kako je objasnio, prema politici upisa koji je usvojio Senat Univerziteta definisano je da drugi semestar počne najkasnije drugog marta.

- Svaki fakultet će za sebe napraviti raspored nadoknade za ovih mesec dana s obzirom na to da je kasnije krenula školska godina. Neki fakulteti će nadoknaditi kroz radne subote, neki će produžiti prvi semestar koji se obično završavao polovinom januara, produžiće ga do kraja januara, pojedini će prebaciti jedan deo obaveza za drugi semestar - naglasio je sagovornik Kurir i dodao:

- Cilj nam je da sve obaveze po pitanju nastave i ispitnih rokova završimo do 30 septembra 2026. godine i da sledeća školska godina počne 1. oktobra.

Prorektor Filipović naveo je i da ispitni rokovi ostaju u starim definisanim terminima.