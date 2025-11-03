Slušaj vest

Na sednici Skupštine grada Kragujevca, održanoj po hitnom postupku, za novog direktora JKP „Šumadija" imenovan je Aleksandar Milošević, diplomirani ekonomista iz Kragujevca.

Milošević na ovu odgovornu funkciju dolazi sa dugogodišnjim iskustvom u državnim i gradskim institucijama. Tokom karijere obavljao je niz odgovornih funkcija - bio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, pomoćnik gradonačelnika za kapitalne projekte, šef Kabineta gradonačelnika i sekretar Sekretarijata za međunarodnu saradnju i medije.

Svojim angažovanjem dao je značajan doprinos sprovođenju važnih razvojnih i infrastrukturnih projekata, među kojima su MIND Park - Siemens, Palata pravde u Kragujevcu, izgradnja stanova za pripadnike službi bezbednosti i rekonstrukcija kliničkih centara u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Završio je brojne domaće i međunarodne obuke iz oblasti državne uprave, javne svojine i EU integracija, a poseduje sertifikate renomiranih institucija. Govori engleski jezik, oženjen je i otac jednog deteta.

Imenovanjem Aleksandra Miloševića, JKP „Šumadija" dobija rukovodioca sa bogatim iskustvom, jasnom vizijom i dokazanim rezultatima, koji će doprineti daljem razvoju komunalnog sistema Kragujevca.

Kurir/Ucentar

