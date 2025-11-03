Slušaj vest

Ikona Svetog starca Gavrila Gruzijskog sa delom njegovih moštiju svečano je dočekana u manastiru Tumane.

Ikonu su izradile sestre manastira Samtavro u Gruziji, gde počivaju mošti ovog ugodnika Božjeg. Veliki broj vernika okupio se u molitvi i radosti da dočeka ovaj sveti dar.

manastir Tumane
Ikona Svetog starca Gavrila Gruzijskog Foto: manastir Tumane

Svetinja je u Srbiju stigla blagoslovom mitropolita Andreja Gorskog učenika samog svetitelja, kao dar bratske Gruzijske pravoslavne crkve.

Svečani doček moštiju upriličen je u 8:45 časova, nakon čega je služena liturgija koju su, uz prisustvo brojnog sveštenstva, monaštva i vernog naroda, služili oci manastira Tumane.

U manastir Tumane stigle mošti Svetog Gavrila Gruzijskog Foto: manastir Tumane

- Blagosloven je ovim svetim darom manastir Tumane, ali i čitava srpska zemlja i narod - poručio je arhimandrit Dimitrije iguman manastira Tumana.

Pored moštiju Svetog Zosima, Svetog Jakova i Svetog Nektarija, vernici će imati priliku da se poklone i moštima Svetog Gavrila Gruzijskog.

Ne propustiteDruštvoKurir posetio ušuškanu srpsku svetinju iz 15. veka: Narod hrli da se moli nad moštima Svete Petke Paraskeve u manastiru Fenek!
HMCL75071111111111.jpg
Društvo"Narod će u nedelju moći da dotakne mošti Svetog Jakova": Iguman manastira Tumane otkriva kako je dvostruki doktor nauka postao čudotvorac
798798798152.jpg
DruštvoOtac Dimitrije: Dva ašova sam polomio otkopavajući grob. Tek kad sam mu se pomolio, uspeo sam. Sveti Jakov je izgledao kao da spava! (FOTO)
kombo shutterstock_2492795689.jpg
SrbijaOVOM DOGAĐAJU U MANASTIRU TUMANE PRISUSTVUJE VIŠE OD 30.000 LJUDI: "Toga dana Sveti Zosim učini jedno od najvećih čuda u godini"!
whatsapp-image-20230525-at-1.39.01-pm.jpg

PRENOS MOŠTIJU SVETOG VARNAVE HVOSTANSKOG Izvor: Kurir TV