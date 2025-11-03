Slušaj vest

Goran Karadžić, bivši proslavljeni košarkaš i član Srpske napredne stranke, pojavio se ispred Skupštine Srbije kako bi dao podršku studentima koji uče i građanima nakon, kako ga je nazvao, "jezivog napada na Ćacilend".

Poručio je da neće dozvoliti da se Srbija razbije iznutra.

 - Ne razumemo ove ovde, oni koji su Srbi. Ne samo građani Srbije, nego koji su Srbi - izjavio je Goran Karadžić.

goran-karadzic.jpg
Goran Karadžić Foto: Privatna Arhiva

- Štimcu sam uputio srpsku i sportsku poruku: "Ajdete da se nađemo nas dvojca da se ispričamo. Da vidimo, jer nećemo gledati ko je veći Srbin. Jednu poruku ja ću uputiti i tada i stalno ću ponavljati: "Ne brat na brata, nego brat za brata. Ljudi, nemojte da nam spoljne sile i spoljni faktori utiču na bezbednost države".

"ŠTIMAC JE IZBEZUMLJEN! IZGUBIO KOŠARKAŠKU KARIJERU, SAD GUBI I BLOKADERSKU" Stručnjaci o planu rušenja vlasti: Dijana Hrka zloupotrebljena

Karadžić je zatim uputio i direktnu poruku bivšem košarkašu, a današnjem blokaderu Vladimiru Štimcu:

Vladimir Štimac hapšenje
Vladimir Štimac priveden na sinoćnim demonstracijama Foto: MUP/VJT BG

- Dođi da se vidimo na bezbednom terenu, popričaćemo ti i ja. I sportski, i srpski, što je najbitnije. Da vidimo to šta vodiš ti, a s druge strane ja stojim. Ispred njega ću stajati, a sva ova braća i sestre ovde koji stoje – mi ne damo Srbiju. Vrlo je prosta priča.

U nastavku izlaganja naglasio je ulogu i žrtvu koju bezbednosne službe već godinu dana podnose u borbi protiv nasilnih protesta i blokada.

- Opet svaka čast našim bezbednosnim institucijama – policiji (beogradskoj, brigadi IJP, žandarmeriji, UKP, saobraćajnoj, SUK...), BIA, komunalcima! Godinu dana se bore sa blokaderima! I oni su nečiji sinovi, ćerke, majke, očevi, pa i bake, i deke!

Završnu poruku posvetio je pozivu na jedinstvo i poštovanje države:

- Svi zajedno, i sad i uvek, ćemo apelovati: "Ne brat na brata, već brat za brata!" Ne damo našu majku državu!

