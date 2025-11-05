Slušaj vest

Kako se približava sezona slava, domaće mesare i proizvođači suhomesnatih proizvoda beleže pojačano interesovanje kupaca. Police pijaca i specijalizovanih radnji prepune su kulena, kobasica, pršute i slanine, dok se mnogi građani odlučuju da zalihe nabave na vreme, u strahu da bi pred same praznike cene mogle dodatno porasti.

Kupci se najčešće dvoume između domaćih proizvoda iz manjih pogona ili porodičnih radionica i onih industrijskih, koji su dostupni u većim marketima. Domaći proizvođači ističu kvalitet mesa, tradicionalan način sušenja i prirodne začine kao glavne adute, dok proizvodi iz marketa privlače nižom cenom i većom dostupnošću.

Kupovina na veliko se isplati

Kupovina na veliko se isplati Foto: Youtube Printscreen

Analiza troškova pokazuje da se kupovina domaćih suhomesnatih proizvoda u većim količinama često više isplati, jer se radi o kvalitetnijem i dugotrajnijem proizvodu koji zadržava ukus i teksturu i nakon dužeg čuvanja. Iako su početna ulaganja nešto veća, razlika u kvalitetu i autentičnosti ukusa obično opravdava cenu.

S druge strane, marketi nude praktičnost, standardizovan kvalitet i akcijske ponude, što ih čini pogodnim rešenjem za one koji traže brzu kupovinu i ujednačen ukus. Međutim, kod industrijskih proizvoda često se koristi više aditiva i kraći proces sušenja, što utiče na aromu i teksturu.

Ljubitelji pravih domaćih proizvoda na oglasima na društvenim mrežama i na sajtovima mogu uveliku da naiđu na široku ponudu ukusnih specijaliteta maltene u svim gradovima u Srbiji. Cene se razlikuju od Beograda do na primer Leskovca, ali dugogodišnji kupci tvrde da je kupovina isplativa, naročito u ovom periodu pre zime i slava.

Domaće suvo meso
Ljudi pre sezone slave i zime nabavljaju domaće proizvode Foto: Youtube Printscreen

Svinjska mast od 250

Građani koji preferiraju pripremu jela na svinjskoj masti kod domaćih malih prodavaca mogu da je pazare već od 250 dinara po kilogramu dok je u trgovinama od 300 pa naviše. Cena domaćih čvaraka je slična kao na pijaci i iznosi od 1.600 do 2.400 dinara, dok je južnjački specijalitet sprža od 1.500 dinara pa naviše. 

Detaljni cenovnik ostalih suhomesnatih proizvoda

  • domaća slanina od mangulice 200 grama komad 630
  • kobasica od divljači 300 grama 1.290 
  • budimska 100 grama 235
  • domaća bela slanina 100 grama 170
  • čajna kobasica 200 grama 470
  • domaća mesnata slanina 250 100 grama
  • svinjska mast 250 
  • čvarci 100 grama 240
  • sprža 1.500
  • kulen od mangulice 700
  • njeguški pršut 360 100 grama
  • domaći kulen u šivenom crevu 2.100
  • domaći hrskavi čvarci 1.650
  • domaća suva slanina 1.450
  • kobasica 920
  • dimljena kobasica 800 kilogram
  • dimljena slanina 1.100 kilogram
  • dimljena vešalica 1.400 kilogram
  • Iznosi su u dinarima

Inače, uoči slave domaći proizvodi ostaju nezaobilazan deo trpeze i simbol gostoprimstva.

