Kupci se najčešće dvoume između domaćih proizvoda iz manjih pogona ili porodičnih radionica i onih industrijskih, koji su dostupni u većim marketima. Domaći proizvođači ističu kvalitet mesa, tradicionalan način sušenja i prirodne začine kao glavne adute, dok proizvodi iz marketa privlače nižom cenom i većom dostupnošću.

Kupovina na veliko se isplati

Analiza troškova pokazuje da se kupovina domaćih suhomesnatih proizvoda u većim količinama često više isplati, jer se radi o kvalitetnijem i dugotrajnijem proizvodu koji zadržava ukus i teksturu i nakon dužeg čuvanja. Iako su početna ulaganja nešto veća, razlika u kvalitetu i autentičnosti ukusa obično opravdava cenu.

S druge strane, marketi nude praktičnost, standardizovan kvalitet i akcijske ponude, što ih čini pogodnim rešenjem za one koji traže brzu kupovinu i ujednačen ukus. Međutim, kod industrijskih proizvoda često se koristi više aditiva i kraći proces sušenja, što utiče na aromu i teksturu.

Ljubitelji pravih domaćih proizvoda na oglasima na društvenim mrežama i na sajtovima mogu uveliku da naiđu na široku ponudu ukusnih specijaliteta maltene u svim gradovima u Srbiji. Cene se razlikuju od Beograda do na primer Leskovca, ali dugogodišnji kupci tvrde da je kupovina isplativa, naročito u ovom periodu pre zime i slava.

Svinjska mast od 250

Građani koji preferiraju pripremu jela na svinjskoj masti kod domaćih malih prodavaca mogu da je pazare već od 250 dinara po kilogramu dok je u trgovinama od 300 pa naviše. Cena domaćih čvaraka je slična kao na pijaci i iznosi od 1.600 do 2.400 dinara, dok je južnjački specijalitet sprža od 1.500 dinara pa naviše.

Detaljni cenovnik ostalih suhomesnatih proizvoda domaća slanina od mangulice 200 grama komad 630

kobasica od divljači 300 grama 1.290

budimska 100 grama 235

domaća bela slanina 100 grama 170

čajna kobasica 200 grama 470

domaća mesnata slanina 250 100 grama

svinjska mast 250

čvarci 100 grama 240

sprža 1.500

kulen od mangulice 700

njeguški pršut 360 100 grama

domaći kulen u šivenom crevu 2.100

domaći hrskavi čvarci 1.650

domaća suva slanina 1.450

kobasica 920

dimljena kobasica 800 kilogram

dimljena slanina 1.100 kilogram

dimljena vešalica 1.400 kilogram

Iznosi su u dinarima

Inače, uoči slave domaći proizvodi ostaju nezaobilazan deo trpeze i simbol gostoprimstva.