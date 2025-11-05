KILO KOBASICE 800, SLANINA 1.100 DINARA, A TEK ČVARCI: Ovo je detaljni cenovnik domaćih proizvoda uoči slava - KAŽU BAGATELA
Kako se približava sezona slava, domaće mesare i proizvođači suhomesnatih proizvoda beleže pojačano interesovanje kupaca. Police pijaca i specijalizovanih radnji prepune su kulena, kobasica, pršute i slanine, dok se mnogi građani odlučuju da zalihe nabave na vreme, u strahu da bi pred same praznike cene mogle dodatno porasti.
Kupci se najčešće dvoume između domaćih proizvoda iz manjih pogona ili porodičnih radionica i onih industrijskih, koji su dostupni u većim marketima. Domaći proizvođači ističu kvalitet mesa, tradicionalan način sušenja i prirodne začine kao glavne adute, dok proizvodi iz marketa privlače nižom cenom i većom dostupnošću.
Kupovina na veliko se isplati
Analiza troškova pokazuje da se kupovina domaćih suhomesnatih proizvoda u većim količinama često više isplati, jer se radi o kvalitetnijem i dugotrajnijem proizvodu koji zadržava ukus i teksturu i nakon dužeg čuvanja. Iako su početna ulaganja nešto veća, razlika u kvalitetu i autentičnosti ukusa obično opravdava cenu.
S druge strane, marketi nude praktičnost, standardizovan kvalitet i akcijske ponude, što ih čini pogodnim rešenjem za one koji traže brzu kupovinu i ujednačen ukus. Međutim, kod industrijskih proizvoda često se koristi više aditiva i kraći proces sušenja, što utiče na aromu i teksturu.
Ljubitelji pravih domaćih proizvoda na oglasima na društvenim mrežama i na sajtovima mogu uveliku da naiđu na široku ponudu ukusnih specijaliteta maltene u svim gradovima u Srbiji. Cene se razlikuju od Beograda do na primer Leskovca, ali dugogodišnji kupci tvrde da je kupovina isplativa, naročito u ovom periodu pre zime i slava.
Svinjska mast od 250
Građani koji preferiraju pripremu jela na svinjskoj masti kod domaćih malih prodavaca mogu da je pazare već od 250 dinara po kilogramu dok je u trgovinama od 300 pa naviše. Cena domaćih čvaraka je slična kao na pijaci i iznosi od 1.600 do 2.400 dinara, dok je južnjački specijalitet sprža od 1.500 dinara pa naviše.
Detaljni cenovnik ostalih suhomesnatih proizvoda
- domaća slanina od mangulice 200 grama komad 630
- kobasica od divljači 300 grama 1.290
- budimska 100 grama 235
- domaća bela slanina 100 grama 170
- čajna kobasica 200 grama 470
- domaća mesnata slanina 250 100 grama
- svinjska mast 250
- čvarci 100 grama 240
- sprža 1.500
- kulen od mangulice 700
- njeguški pršut 360 100 grama
- domaći kulen u šivenom crevu 2.100
- domaći hrskavi čvarci 1.650
- domaća suva slanina 1.450
- kobasica 920
- dimljena kobasica 800 kilogram
- dimljena slanina 1.100 kilogram
- dimljena vešalica 1.400 kilogram
- Iznosi su u dinarima
Inače, uoči slave domaći proizvodi ostaju nezaobilazan deo trpeze i simbol gostoprimstva.