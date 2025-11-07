Hololens je nosivi uređaj za proširenu stvarnost koji kombinuje digitalne holograme sa stvarnim svetom.

U okviru 68. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga, održana je diskusija pod nazivom „Veštačka inteligencija: revolucija kojoj svedočimo - vrednosti i izazovi“.

Veštačka inteligencija je budućnost koju već živimo, iako se gotovo svakodnevno razvija i nude nove mogućnosti, ona znatno pomaže stručnjacima iz raznih sfera da brže, odlučnije i preciznije donesu odluke.

Inženjer Zoran Jovičić tvrdi pred kamerama Kurir televizije da veštačka inteligencija ima toliku moć, da zapravo može da napravi funkcionalno srce.

- Uzme ćeliju kao što mi nastajemo, stave je u nešto slično materici i diriguju koji će organ da bude - rekao je Jovičić.

I meteorolizi koriste veštačku inteligenciju

Sve učestalije klimatske promene donose nepredvidive događaje, a meteorolog Nedeljko Todorović je pričao o upotrebi veštačke inteligencije u svrhe prognoze vremena.

- Sigurno će da pomogne da se uoči period ponovljivosti takvih pojava, pa da sa određenom verovatnoćom očekujemo u previđenom roku. Bilo da se radi o prognozi vremena, sušnih perioda, seizmičkih dejstva... Ona će da pomogne u previđanju koja imaju ograničenja, ali veliku mogućnost - rekao je Todorović.

Lekarima će omogućiti raniju dijagnostiku, personalizovane terapije i praćenje pacijenata u realnom vremenu, a više o tome je za Kurir pričao prof. dr Čedomir Vučetić, ortopedski hirurg.

- Oblast radiologije gde danas postoje brojne plaftorme kao podrška, a i kao mogućnost da se prevaziđu nedovoljnosti u smislu stručnog kadra - podvukao je Vučetić.

