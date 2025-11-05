Slušaj vest

Hong Kong već godinama se nalazi na listi najskupljih gradova na svetu, a turisti koji posete ovu metropolou kažu da je nemoguće pronaći pristojan smeštaj po pristupačnim cenama.

Maneken Andrija Jovanović trenutno je angažovan u Kini, a zbog svojih poslovnih obaveza u Hong Kongu bio je primoran da iznajmi smeštaj koji ga je koštao 40 evra.

On je u jednom video-snimku na Tiktoku pokazao kako smeštaj izgleda, a snimak je mnoge iznenadio.

U sobu je stao samo krevet Foto: Printscreen Tiktok/ aganeli787

Kako se može videti na snimku u sobi se nalazi krevet i WC.

- Hong Kong je jedan od najskupijih gradova na svetu, dođite da vidite šta dobijete za 40 evra u ovom gradu, ljudi. Ovo je hodnik od našeg lobija. Ovo dosta smrdi - pokazao je on.

Potom je prikazao kako izgleda soba.

- Kao što vidite, ima samo krevet u sobi. Ja vam se kunem da ovo u životu nisam video. Pogledajte samo ovo, evo da vidite kako izgleda WC, ovde ima prostora samo za jednu ruku - naveo je ovaj mladić.

1/4 Vidi galeriju Ovako izgleda smeštaj od 40 evra u Hong Kongu Foto: Printscreen Tiktok/ aganeli787

Dodao je da se za iste pare u Guangdžou i Šangaju može naći predobar smeštaj.

- Za 40 evra bih u Guangdžou mogao da budem u ozbiljnom hotelu. Ako dolazite u Hong Kong, molim vas, ako mislite da ćete imati dobar smeštaj za tipa 70-80 evra, varate se, ljudi - naglasio je Andrija.