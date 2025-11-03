Slušaj vest

WMG nastavlja sa apsolutnom dominacijom na srpskom tržištu i to sa 123,312 korisnika više od drugoplasirane, odnosno 231,648 više od trećeplasirane medijske grupacije, pokazuju oktobarski podaci zvaničnog merenja čitanosti portala u Srbiji, koje sprovodi kompanija Gemius.

Najčitaniji smo i najposećeniji sa najangažovanijom i najlojalnijom publikom, a naš medijski portfolio pokriva 77% internet korisnika u Srbiji.

Zahvaljujemo se svima koji svoje poverenje ukazuju našim portalima, na čelu sa Kurirom, Mondom i Espresom, koji se stabilno nalaze među top 10 sajtova u Srbiji.

Snaga medijskih grupacija

U oktobru WMG ne samo da je ponovo bio rekorder po broju otvorenih stranica, broju poseta i jedinstvenih korisnika, već je 77% korisnika interneta u Srbiji provodilo po 53 minuta mesečno na našim portalima.

Snaga medijskih grupacija prikazana je na posebnom Gemius grafikonu koji ilustruje dve ključne metrike, internet reach i vreme provedeno na sajtu (graf: ATS), što na još bolji i pregledniji način prikazuje pravu snagu medijskih grupacija. Sa ovako predstavljenim parametrima, još je očiglednije koliko je WMG ispred svoje konkurencije.

Foto: Gemius

WMG lider na digitalu u svim segmentima

WMG je na ubedljivom prvom mestu po broju otvorenih stranica. U oktobru su posetioci naših internet izdanja otvorili preko 191 milion stranica, što je za 21% više u odnosu na drugoplasiranog konkurenta, a 29% više u odnosu na trećeplasiranog.

Foto: Kurir

Kada se sabere vreme koje su građani Srbije proveli na sajtovima WMG u oktobru, dobije se neverovatan broj – 356 godina i 209 dana, što je čak 3 miliona sati. To znači da smo za 6% ispred drugoplasiranog izdavača, a 11% u odnosu na trećeplasiranog izdavača.

WMG dominira i u broju poseta: samo u oktobru građani Srbije su preko 65 miliona puta posetili naše sajtove, što je 231 hiljada više od drugoplasiranog i čak 3.8 miliona više od trećeplasiranog na Gemius listi.

WMG je digitalna medijska kompanija broj 1 u Srbiji i po broju jedinstvenih korisnika.

Dominacija u kategorijama VESTI, SPORT I ŽENA/LIFESTYLE

Ako se posmatraju pojedinačno kategorije sadržaja, WMG je ubedljivi lider u najvažnijim segmentima: vesti, sport i žena/ lifestyle

Foto: Gemius Audience

*WMG News (Kurir (Hronika, Društvo, Planeta, Beograd, Politika, Srbija, Region), Mondo Info, Espreso (Vesti, Svet), Ringier News (Blic - Vesti (Hronika, Društvo, Svet, Beograd, Politika, Srbija, Vojvodina, Republika Srpska), WMG Sport (Kurir Sport, Mondo Sport, Espreso Sport), Ringier Sport (Sportal), WMG Žena/Lifestyle (Stil, Lepa i Srećna, Sensa, Stvar ukusa, Yumama, Glossy, Elle), Ringier Žena/Lifestyle (Blic žena, Ana.rs), WMG Estrada/Zabava (Kurir Stars, Mondo Zabava, Espreso Showbiz, Ringier Estrada/Zabava (Blic Zabava, PulsOnline, )

1/4 Vidi galeriju WMG Foto: Kurir

KURIR STIL: Ženski portal broj 1 u Srbiji

Kada je reč o ženskim portalima Gemiusovi podaci pokazuju da je Kurir Stil pozicioniran kao vodeći sajt u Srbiji. U oktobru je Stil imao 17,8 miliona otvorenih strana, odnosno 3,2 mliona više otvorenih strana od drugoplasiranog ženskog sajta. Kurir Stil korisnici otvore 22% više strana, što govori u prilog kvalitetu sadržaja portala Kurir Stil. Kada se sabere vreme koje su građani Srbije proveli na portalu Kurir Stil, dobije se neverovatan broj od 55 godine i 363 dana.

1/5 Vidi galeriju Najčitaniji smo i najposećeniji sa najangažovanijom i najlojalnijom publikom, a naš medijski portfolio pokriva 77% internet korisnika u Srbiji Foto: Gemius Audience



KURIR ZDRAVLJE: Prvi izbor za informacije o zdravlju u Srbiji

Podaci Gemiusa iz oktobra pokazuju da je Kurir Zdravlje i dalje prvi izbor za sve koji traže najnovije informacije o zdravlju, ishrani, vežbanju i mentalnom zdravlju u Srbiji. Kurir Zdravlje beleži 31% više poseta u odnosu na konkurenciju, što potvrđuje njegovu superiornost i relevantnost. U oktobru su korisnici ovog portala otvorili čak 547,122 stranice više nego korisnici Telegraf eKlinike, dok su se na portal Kurir Zdravlje u proseku zadržali 4 minuta i 34 sekunde. U poređenju sa Telegraf eKlinikom, Kurir Zdravlje na mesečnom nivou ima 67,920 korisnika više što potvrđuje da je ključna destinacija za sve koji žele kvalitetne savete i stručne članke o aktuelnim temama iz zdravstva. Sa sadržajem osmišljenim da zadovolji potrebe kako stručnjaka, tako i onih koji teže unapređenju svog zdravlja, ovaj portal je vaš pouzdani izvor informacija o svim aspektima očuvanja zdravlja.

1/4 Vidi galeriju Najčitaniji smo i najposećeniji sa najangažovanijom i najlojalnijom publikom, a naš medijski portfolio pokriva 77% internet korisnika u Srbiji Foto: Gemius Audience

KURIR TECHVISION: Broj 1 destinacija za sve informacije o tehnologiji u Srbiji

Prema podacima Gemiusa iz oktobra, Kurir TechVision se ističe kao vodeći izvor za sve koji žele da se informišu o najnovijim dešavanjima u svetu tehnologije. Ova sekcija pruža sveobuhvatne informacije o velikim tehnološkim kompanijama, društvenim mrežama, najnovijim softverskim i hardverskim rešenjima, gejmingu, veštačkoj inteligenciji i kriptovalutama. Kurir TechVision takođe nudi savete o bezbednosti na internetu, detaljne recenzije proizvoda, kao i informacije o smart uređajima, električnim automobilima i upotrebi AI u svakodnevnom životu. Portal je posvećen pružanju korisnih "how to" saveta i analize uticaja tehnologije na društvo i psihologiju korisnika. U poređenju sa konkurencijom, Kurir TechVision beleži 4.8% više poseta od drugoplasiranog B92 Tehnopolisa, dok korisnici provedu čak 76% više vremena na Kurir Tech Visionstranama od korisnika B92 Tehnopolisa što potvrđuje njegovu dominaciju u oblasti tehnologije.

1/4 Vidi galeriju Najčitaniji smo i najposećeniji sa najangažovanijom i najlojalnijom publikom, a naš medijski portfolio pokriva 77% internet korisnika u Srbiji Foto: Gemius Audience

Pored toga, Kurir ostvaruje veću posećenost (Page Views) i u kategorijama Zabava, Društvo, Hronika i Politika, čime dodatno potvrđuje snažnu poziciju u širokom spektru tema važnih za domaće čitaoce.

MONDO ISPRED DIREKTNE KONKURENCIJE

Portal Mondo i dalje potvrđuje svoju snagu na tržištu, sa 260,208 jedinstvenih korisnika više u odnosu na šestoplasirani N1. Kurir i Mondo dodatno učvršćuju dominaciju WMG grupacije, zauzimajući mesta među top pet najposećenijih sajtova prema podacima zvaničnog merenja čitanosti portala u Srbiji, koje sprovodi kompanija „Gemius“. Ovi rezultati još jednom potvrđuju vodeću poziciju WMG-a na tržištu.

HVALA NA POVERENJU!

Pored Kurira, Monda i Espresa, u rezultatima medijske divizije WMG učestvuju i naši specijalizovani brendovi: Smartlife, Lepa & Srećna, Stvar ukusa, Sensa, Yumama, Glossy, Stil, Elle Srbija, EUpravo zato i drugi.

Zahvaljujemo se svima vama koji doprinosite našim uspesima: našim čitaocima i gledaocima, svim našim zaposlenima, klijentima i partnerima.