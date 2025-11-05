Slušaj vest

Mnogi roditelji proslavljaju 1. rođendan i krštenje svog deteta u istom danu, za mnoge je to praktično, dok sa druge strane pojedini teolozi navode da je to pomodarstvo.

O krštenje i proslavi 1. rođendana istog dana nedavno je govorio teolog Aleksandar Đurđević.

- U poslednje vreme je sve češće da se krštenje vezuje za proslavu prvog rođendana uz veliku zabavu, fotografisanje, dekoracije i skupocene poklone. U ovom slučaju možemo da kažemo da su roditelji udarili dve muve jednim udarcem. I krštenje i rođendan o jednom trošku. E pa dragi moji, to se zove pomodarstvo - naveo je on na Tiktoku.

Krštenje deteta u crkvi
Krštenje Foto: Shutterstock

Đurđević objašnjava da krštenje nije samo proslava te da akcenat treba da bude na duhovnoj strani.

- Dete se može krstiti od 40. dana po rođenju, kada malo stasa, ili pre 40. dana ukoliko, ne daj Bože postoji neka smrtna opasnost. I nikako ne treba čekati 1. rođendan, jer to samo pokazuje koliko brinemo o spasenju deteta, odnosno ne brinemo. Zamislite samo scenario da se bebi nešto desi, a ona nije deo crkvene zajednice. Odnosno, ukoliko bi beba umrla nekrštena, nad njom ne bi moglo da se obavi opelo - objasnio je on.

Da bi se obavilo krštenje nije potrebno praviti proslavu sa 200 zvanica, dodao je.

- Znači, krštenju dece treba pristupiti dok su još bebe, bez čekanja da se za to steknu ma kakvi materijalni i životni uslovi. Što se dete ranije krsti, ranije će i primiti snagu života u Hristu - naglasio je Đurđević.

Mladenci igraju sa svatovima u kolu
krštenje na Krfu
470528.01_21_14_24.Still025.jpg
shutterstock_2139739881.jpg

