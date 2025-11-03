Slušaj vest

Virus gripa, korona, i slične infekcije trenutno haraju među stanovništvom, lako se prenose, a prema rečima obolelih simptomi su nešto intenzivniji. Glavobolja, bolovi u zglobovima, nagli skok temperature, kašalj, bol u grlu, konjuktivitis, nekada su svi ovi simptomi aktivni kod jedne osobe. Razlog je pad imuniteta i osetljivost organizma te se savetuje poseban oprez, adekvatno lečenje, mirovanje, što se naročito odnosi na decu i osetljivu populaciju.

- Pre dve nedelje osetila sam bol u grlu, zatim glavobolju, bolove u zglobovima, temperaturu do 39. Kada se taj ciklus završio, krenulo je iznova, ali bez temperature, međutim, začepljen mi je nos, a onda je počelo i oko da me boli - priča svoje iskustvo Ana (36) iz Beograda, koja otkriva da nikada nije imala ovoliko udruženih simptoma bolesti.

Kako dodaje, tek posle dve nedelje stanje se normalizovalo, ali je kašalj i dalje tu, kao i da oseća malaksalost.

- Došlo je do ukrštanja virusne i bakterijske infekcije, popila sam dve kutije antibiotika, vitamine, mirujem sve vreme, inhaliram se dve puta dnevno. Nikada nisam imala ovakve simptome. Lekar kaže da mi je pao imunitet - dodaje ona.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Kada se uzima antibiotik?

Mnogi iz straha da ne dobiju bakterijsku infekciju posegnu za antibioticima, što je pogrešno. Dr Biserka Obradović skrenula je pažnju kako se pravilno leči grip i šta nikako ne bi smeli da radimo kada smo bolesni.

- Grip je virusna infekcija i nikako se ne leči antibioticima, leči se mirovanjem i simptomatski. Snižavamo temperaturu, jer tada raste na 39, na 40 stepeni, zatim dajemo analgetike zbog jakog bola koji se javlja u mišićima, zglobovima, leđima i u vratnom delu kičme. Oboleli se oseća malaksalo i bolno - pojasnila je dr Obradović za Telegraf.

Jačanje imuniteta

- Trenutno imamo sezonu virusnih infekcija, koja se manje-više ponavlja svake godine. Virusi se malo menjaju, ali neki se i ponavljaju. Suština je u tome da to nije samo jedan virus, nego je više virusa. Neko ima i po nekoliko virusnih infekcija u isto vreme, sa više virusa mora da izađe na kraj. A zatim se reaktiviraju i neki stari virusi kad započne stanje inflamacije - objasnio je imunolog prof.dr Borislav Kamenov.

Prema rečima stručnjaka, ključ nije samo u borbi protiv virusa, već u popravljanju opšteg stanja organizma i promeni životnih navika.

- Na udaru su deca i stariji. Što više ima godina, to je zdravlje više poljuljano. Svi ti kojima ispravimo hranu, i stariji i deca, njima bude bučje, ističe doktor, pa dodaje kako se sada pacijenti žale na kašalj, otekle sluzokože, respiratorne simptome, dodao je imunolog.

Sada je važno uzimati vitamine, minerale, dosta voća i povrća. Najvažnije, kako kaže dr Kamenov, birati ono što odgovara organizmu.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Simptomi gripa

Visoka temperatura koja može da raste i do 39°C, a ponekad i više.

koja može da raste i do 39°C, a ponekad i više. Kašalj je uporan i suv.

je uporan i suv. Bolovi u mišićima i zglobovima mogu biti vrlo intenzivni i neprijatni.

mogu biti vrlo intenzivni i neprijatni. Umor i iscrpljenost - Oboleli od gripa često osećaju veliku slabost i potrebu za odmorom.

- Oboleli od gripa često osećaju veliku slabost i potrebu za odmorom. Glavobolja - Jak bol u glavi koji može biti praćen osetljivošću na svetlost i zvuke.

- Jak bol u glavi koji može biti praćen osetljivošću na svetlost i zvuke. Upala grla - Iako nije uvek prisutna, mnogi oboleli osećaju iritaciju ili bol u grlu.

- Iako nije uvek prisutna, mnogi oboleli osećaju iritaciju ili bol u grlu. Curenje iz nosa - Iako je najčešće povezano sa prehladom, i grip može izazvati začepljenje nosa.

Prevencija gripa

Najbolja zaštita od gripa je vakcinacija, koja se preporučuje svima, a naročito rizičnim grupama. Takođe, redovno pranje ruku, izbegavanje kontakta sa obolelima i nošenje maski u zatvorenim prostorima može smanjiti rizik od zaraze.