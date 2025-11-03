"Nikad nisam imala ovakve simptome, sve me je stislo odjednom!" Novi talas virusa obara Srbiju, lekari u šoku: Traje i po 15 dana, a onda sve PONOVO!
Virus gripa, korona, i slične infekcije trenutno haraju među stanovništvom, lako se prenose, a prema rečima obolelih simptomi su nešto intenzivniji. Glavobolja, bolovi u zglobovima, nagli skok temperature, kašalj, bol u grlu, konjuktivitis, nekada su svi ovi simptomi aktivni kod jedne osobe. Razlog je pad imuniteta i osetljivost organizma te se savetuje poseban oprez, adekvatno lečenje, mirovanje, što se naročito odnosi na decu i osetljivu populaciju.
- Pre dve nedelje osetila sam bol u grlu, zatim glavobolju, bolove u zglobovima, temperaturu do 39. Kada se taj ciklus završio, krenulo je iznova, ali bez temperature, međutim, začepljen mi je nos, a onda je počelo i oko da me boli - priča svoje iskustvo Ana (36) iz Beograda, koja otkriva da nikada nije imala ovoliko udruženih simptoma bolesti.
Kako dodaje, tek posle dve nedelje stanje se normalizovalo, ali je kašalj i dalje tu, kao i da oseća malaksalost.
- Došlo je do ukrštanja virusne i bakterijske infekcije, popila sam dve kutije antibiotika, vitamine, mirujem sve vreme, inhaliram se dve puta dnevno. Nikada nisam imala ovakve simptome. Lekar kaže da mi je pao imunitet - dodaje ona.
Kada se uzima antibiotik?
Mnogi iz straha da ne dobiju bakterijsku infekciju posegnu za antibioticima, što je pogrešno. Dr Biserka Obradović skrenula je pažnju kako se pravilno leči grip i šta nikako ne bi smeli da radimo kada smo bolesni.
- Grip je virusna infekcija i nikako se ne leči antibioticima, leči se mirovanjem i simptomatski. Snižavamo temperaturu, jer tada raste na 39, na 40 stepeni, zatim dajemo analgetike zbog jakog bola koji se javlja u mišićima, zglobovima, leđima i u vratnom delu kičme. Oboleli se oseća malaksalo i bolno - pojasnila je dr Obradović za Telegraf.
Jačanje imuniteta
- Trenutno imamo sezonu virusnih infekcija, koja se manje-više ponavlja svake godine. Virusi se malo menjaju, ali neki se i ponavljaju. Suština je u tome da to nije samo jedan virus, nego je više virusa. Neko ima i po nekoliko virusnih infekcija u isto vreme, sa više virusa mora da izađe na kraj. A zatim se reaktiviraju i neki stari virusi kad započne stanje inflamacije - objasnio je imunolog prof.dr Borislav Kamenov.
Prema rečima stručnjaka, ključ nije samo u borbi protiv virusa, već u popravljanju opšteg stanja organizma i promeni životnih navika.
- Na udaru su deca i stariji. Što više ima godina, to je zdravlje više poljuljano. Svi ti kojima ispravimo hranu, i stariji i deca, njima bude bučje, ističe doktor, pa dodaje kako se sada pacijenti žale na kašalj, otekle sluzokože, respiratorne simptome, dodao je imunolog.
Sada je važno uzimati vitamine, minerale, dosta voća i povrća. Najvažnije, kako kaže dr Kamenov, birati ono što odgovara organizmu.
Simptomi gripa
- Visoka temperatura koja može da raste i do 39°C, a ponekad i više.
- Kašalj je uporan i suv.
- Bolovi u mišićima i zglobovima mogu biti vrlo intenzivni i neprijatni.
- Umor i iscrpljenost - Oboleli od gripa često osećaju veliku slabost i potrebu za odmorom.
- Glavobolja - Jak bol u glavi koji može biti praćen osetljivošću na svetlost i zvuke.
- Upala grla - Iako nije uvek prisutna, mnogi oboleli osećaju iritaciju ili bol u grlu.
- Curenje iz nosa - Iako je najčešće povezano sa prehladom, i grip može izazvati začepljenje nosa.
Prevencija gripa
Najbolja zaštita od gripa je vakcinacija, koja se preporučuje svima, a naročito rizičnim grupama. Takođe, redovno pranje ruku, izbegavanje kontakta sa obolelima i nošenje maski u zatvorenim prostorima može smanjiti rizik od zaraze.
