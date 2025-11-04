Slušaj vest

U organizaciji Odeljenja za civilno-vojnu saradnju (J-9) Generalštaba Vojske Srbije, u Kruševcu je realizovan dvonedeljni međunarodni kurs civilno-vojne saradnje.

Polaznici su bili pripadnici Vojske Srbije i oružanih snaga Azerbejdžana, Bugarske, Italije, Holandije, Severne Makedonije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i predstavnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, Crvenog krsta Srbije, Komesarijata za izbeglice i migracije i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Oni su se tokom usavršavanja upoznali sa osnovama civilno-vojne saradnje kod nas i u svetu, nadležnostima međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u pružanju pomoći ugroženom stanovništvu i dosadašnjim iskustvima u radu organa za civilno-vojnu saradnju u multinacionalnim operacijama.

U praktičnom delu kursa rešavali su mnogobrojne taktičke supozicije i posetili su centar za azil u Obrenovcu, gde su bili u prilici da u neposrednom kontaktu sa migrantima iz različitih zemalja primene stečene veštine pregovaranja, dijaloga i rada sa prevodiocima.

Kurs je polaznicima dao osnovu za bolje razumevanje savremenih izazova u radu s civilnim organizacijama u složenom operativnom okruženju. Obuku je realizovao mešoviti tim instruktora Vojske Srbije i oružanih snaga Italije i Holandije, uz podršku predavača iz Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, Crvenog krsta Srbije i Komesarijata za izbeglice i migracije.

Uspešnom realizacijom ovog međunarodnog usavršavanja unapređuje se osposobljenost oficira i podoficira Vojske Srbije u oblasti civilno-vojne saradnje i daje doprinos jačanju bilateralnih odnosa s partnerskim zemljama. Do sada je, na 16 međunarodnih kurseva u organizaciji Odeljenja za civilno-vojnu saradnju (J-9), osposobljeno više od 400 polaznika iz Republike Srbije i 18 drugih država.