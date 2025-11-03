Od početka godine, spasioci ove stanice imali su pet akcija spašavanja, dok je ukupno 16 osoba tražilo pomoć zbog povreda ili gubljenja na zahtevnim i teško pristupačnim delovima parka
GSS
Drama na Beljanici: Spasioci GSS-a u noćnoj potrazi pronašli dvoje planinara koji su se izgubili u Nacionalnom parku Južni Kučaj (FOTO)
Slušaj vest
Spasioci Gorske službe spasavanja iz stanice Bor sinoć su sproveli uspešnu akciju potrage na području Nacionalnog parka Južni Kučaj, na lokaciji Beljanica gde su spasili dve izgubljene osobe.
- Dvoje rekreativaca izgubilo se tokom planinarenja na nepristupačnom terenu, ali su zahvaljujući brzoj reakciji i koordinisanoj akciji spasilačkih ekipa pronađeni i bezbedno vraćeni kući - potvrđeno je za RINU u GSS.
Od početka godine, spasioci ove stanice imali su pet akcija spašavanja, dok je ukupno 16 osoba tražilo pomoć zbog povreda ili gubljenja na zahtevnim i teško pristupačnim delovima parka.
Kurir.rs/Rina
Reaguj
Komentariši