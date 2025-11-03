Slušaj vest

Spasioci Gorske službe spasavanja iz stanice Bor sinoć su sproveli uspešnu akciju potrage na području Nacionalnog parka Južni Kučaj, na lokaciji Beljanica gde su spasili dve izgubljene osobe.

- Dvoje rekreativaca izgubilo se tokom planinarenja na nepristupačnom terenu, ali su zahvaljujući brzoj reakciji i koordinisanoj akciji spasilačkih ekipa pronađeni i bezbedno vraćeni kući - potvrđeno je za RINU u GSS.

Od početka godine, spasioci ove stanice imali su pet akcija spašavanja, dok je ukupno 16 osoba tražilo pomoć zbog povreda ili gubljenja na zahtevnim i teško pristupačnim delovima parka.

Kurir.rs/Rina

