Stanovnici Futoga već stotinama godina neguju i čuvаju od uništenjа seme svog nаdaleko poznatog proizvoda – futoškog kupusa. Posebna sorta razlikuje se od svih ostalih, a meštani ove vojvođanske varošice kažu da je najbolji na svetu.

Futoški kupus gaje i Slobodanka i Nikola Rončević. Počeli su sa četiri jutra, koja su nasledili od Nikolinih roditelja, da bi posle nekoliko decenija napornog rada, svoje gazdinstvo proširili na 12 jutara.

Slobodanka je otkrila i zašto se futoški kupus toliko razlikuje od svih ostalih sorti.

- Mekan je, manji je i ne prelazi tri kilograma. Ima manji koren, listovi su manji, savitljiviji i mnogo je slađi i ukusniji. Osim toga, na preseku proredi između listova su mnogo manji, pa se naš tri puta brže ukiseli od hibridnih sorti kupusa - rekla je Slobodanka.

Kako se pravilno kiseli kupus?

Slobodanka je otkrila tajnu kako ona kiseli kupus.

- Ljudi obično količinu soli određuju prema količini kupusa, a to je greška. Procenat soli zavisi od veličine bureta, pa na bure od 100 litara ide tri procenta soli, što je oko tri kilograma.Kupus se zatim naliva vodom da ogrezne, bure se dobro zatvara i za tri nedelje imate najukusniju i najbolju zimnicu - otkrila je.