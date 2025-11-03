Slušaj vest

Snimak iz jedne emisije na Prvom programu RTS-a postao je viralan na društvenim mrežama, ali ne zbog neke slatke izjave deteta, već zbog jako lošeg događaja koji se desio u školi.

Dečak je u emisiji ispričao kako je doživeo neprijatnost u svom drugom razredu i to dok se pravila grupna fotografija sa školskim drugovima.

Naime, jedan od njegovih školskih drugara odbio je da se slika sa njim, što je izazvalo reakciju učiteljice. Ali ne onakvu kakvu smo svi očekivali...

Foto: Instagram

Umesto da zaštiti dečaka koji je ostao izolovan, učiteljica je zatražila od njega da istupi iz grupe i ne fotografiše se, što je dodatno pojačalo osećaj odbacivanja i neprijatnosti.

Hrabri dečak je priznao da se osećao odbačeno.

Priča je izazvala buru na društvenim mrežama, a Srbi su izrazili ogorčenje zbog postupka učiteljice, tražeći da ona bude sankcionisana. Mnogi ističu da je ovakav pristup neprihvatljiv i da dodatno stigmatizuje decu koja se već osećaju isključeno.

Dečak je, kroz svoj iskreni iskaz, priznao koliko ga je ovaj događaj povredio, a viralnost snimka otvorila je širu diskusiju o tome kako bi škole i nastavnici trebalo da se ponašaju u situacijama vršnjačkog odbacivanja i diskriminacije.

Učiteljica je apsolutno postupila potpuno neprimereno i loše, umesto da zaštiti dečaka koji se osećao odbačeno i povređeno, ona je još više pogoršala situaciju tražeći od njega da napusti grupnu fotografiju.

1/5 Vidi galeriju Komentari osude učiteljice koja je izbacila dečaka sa školske fotografije Foto: Printscreen Društvene Mreže

Time je ne samo ignorisala njegova osećanja, već je javno potvrdila njegovu izolaciju pred celim razredom, što je izazvalo osećaj poniženja i nepravednosti. Takav postupak je neprofesionalan i emocionalno štetan, jer deca u tom uzrastu posebno trebaju podršku i razumevanje, a ne dodatnu stigmatizaciju.

Narod je ogorčen i bes ne jenjava! Nakon što se proširila vest o učiteljici koja je pred celim razredom izdvojila dečaka i zabranila mu da se fotografiše sa drugarima, društvene mreže su eksplodirale.

Komentari osude stižu sa svih strana – roditelji, prosvetni radnici i građani zahtevaju hitnu reakciju nadležnih i pokretanje disciplinskog postupka protiv učiteljice. Mnogi poručuju da “takva osoba ne sme više da radi sa decom” i da je vreme da se pošalje jasna poruka da ponižavanje i isključivanje deteta nikada neće biti prihvatljivo!