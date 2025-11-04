Slušaj vest

Promenljive vremenske prilike tokom dana mogu usporavati i vožnju činiti napornijom, posebno na deonicama na kojima je režim odvijanja saobraćaja dodatno izmenjen zbog radova. Na putevima koji prolaze kroz stenske useke i klisure mogući su

sitniji odroni zemlje i kamena, pa zato i na ovim deonicama treba voziti pažljivije i opreznije, napominju iz AMSS-a.

Nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila na izlazu zadržavaju najviše 300 minuta, i to na Batrovcima, Šidu i Kelebiji.

Na Bezdanu teretna vozila za izlaz čekaju 120 minuta, a na Horgošu 180 minuta, dok na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je AMSS.

Ni na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.