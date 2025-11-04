AMSS: Teretnjaci čekaju najviše pet sati na izlazu, oprez zbog radova
Promenljive vremenske prilike tokom dana mogu usporavati i vožnju činiti napornijom, posebno na deonicama na kojima je režim odvijanja saobraćaja dodatno izmenjen zbog radova. Na putevima koji prolaze kroz stenske useke i klisure mogući su
sitniji odroni zemlje i kamena, pa zato i na ovim deonicama treba voziti pažljivije i opreznije, napominju iz AMSS-a.
Nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila na izlazu zadržavaju najviše 300 minuta, i to na Batrovcima, Šidu i Kelebiji.
Na Bezdanu teretna vozila za izlaz čekaju 120 minuta, a na Horgošu 180 minuta, dok na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je AMSS.
Ni na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
Prema podacima Zimske službe JP „Putevi Srbije“ u 5.11 časova, najopterećeniji putni pravci prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja su prohodni i nema snega, a nema ni zabrana za šlepere i kamione sa prikolicom.