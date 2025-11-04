Slušaj vest

Građani uskoro više neće morati da čekaju jutro kako bi potražili pomoć lekara u domu zdravlja. Odlukom Ministarstva zdravlja, pojedini domovi zdravlja širom zemlje počinju da rade i tokom noći, čime se uvodi značajna novina u sistem primarne zdravstvene zaštite.

Noćni rad domova zdravlja trebalo bi da olakša pristup medicinskim uslugama, smanji gužve u hitnim službama i pruži građanima veću sigurnost u svakodnevnom životu.

Sonja Hadži Borjanović iz Udruženja za zaštitu prava pacijenata na savesno lečenje Help i Dr Aleksandar Stojanović, direktor DZ Palilula govorili su za Kurir televiziju:

- Urgentni centar posle 20h postaje noćna mora mnogih pacijenata. Domovi zdravlja imaju mogućnost da naprave noćno dežurstvo i oni mogu da pokriju sve simptome koji nisu urgentna stanja, da bi se išlo u urgentni centar. Dogodi se bol u grudima, temperatura, prehlada, vi čekate urgentni centar par sati i uzimate vreme ljudima kojima je hitna intervencija potrebna.

Nedostaci pravilnika?

- Mnogi me pitaju šta da rade kada je u pitanju nesavesno lečenje. Ja sam dobro proučila pravilnik donet u decembru o hitnoj medicinskoj pomoći. Nije navedeno da će se lečiti u svakom domu zdravlja. Predviđeno je da se uradi plan mreže (kako će to funkcionisati), međutim toga nema u tom pravilniku. Ja ga doživljavam kao nešto gde se razvlači odgovornost onoga ko prima pozive hitnosti - kaže Hadži Borjanović i dodaje:

- Ovaj pravilnik mora da sadrži koje su hitne intervencije, kako bi i pacijent bio obrazovan. Ne može prvi stepen hitnosti da bude „kreće prva slobodna ekipa“. To ne može da se događa – ako je život ugrožen, ekipa mora biti spremna. Drugi stepen hitnosti je „ako se proceni trenutno stanje pacijenta“. Kako možete vi da procenite preko telefona kako je neko?

Stojanović demantuje navode da pravilnik nije dobro sastavljen, te navodi da će domovi zdravlja biti isključivo za pacijente kojima ne treba hitna pomoć. Onima kojima treba, biće zbrinuti u urgentnom centru, koji će biti rasterećen:

- Ministar je predložio da domovi zdravlja obezbede urgentni centar. Dom zdravlja će preuzeti pacijente u dežurstvu kako bi rasteretili urgentni centar. Urgentni centar nema nikakav kol-centar, vi dolazite sami – e, tu je problem. Ono što nije hitno pregledaće se u dežurstvu doma zdravlja od tada do tada. Moramo da znamo šta je hitno. Mi hoćemo da rasteretimo urgentni centar: nikom na čelu ne piše zbog čega je došao. Urgentni centar je u obavezi da primi svakoga. Domovi zdravlja se otvaraju za ljude kojima nije potrebna hitna intervencija - kaže Stojanović.

Hadži Borjanović dodaje i da je veoma malo ljudi koji žele da idu bezbeze u urgentni centar:

- Ne verujem da većina ide iz čista mira. Ne znam da li građani znaju, ali mislim da su svi svesni kada im je život ugrožen, e tada se zove hitna medicinska pomoć. Zbog toga što nekoga boli glava, ili je povraćao, i otišao u urgentni, mislim da to ne postoji. Ukoliko se ova služba ne organizuje u svim domovima zdravlja, mislim da neće biti toliko od koristi.

Sa druge strane Stojanović objašnjava da je cilj smanjenje gužvi:

- Bolest ne bira, dobijete temperaturu usred noći, dođite u dom zdravlja i to će biti rešeno. Urgentni centar rešava životna pitanja, spašava živote. Mi ćemo omogućiti u urgentnom centru bolji protok pacijenata sa manjom gužvom. Imamo dovoljno doktora u domovima zdravlja i imaće ko da radi. Biće problem što će se više lekara javiti nego što je potrebno, jer će se plaćati više. Ljudi će se osećati mnogo sigurnijim i mirnijim. Sigurnost je benefit da ćete biti zdravije. Pacijent će tokom noći moći da otvori bolovanje, da uzme doznake. 90% ljudi će prihvatiti ovaj novi plan.

Zašto su noćne smene važne

Kako je najavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar, sledeće nedelje biće održan sastanak sa direktorima domova zdravlja o novoj organizaciji rada i uvođenju noćne smene sa dežurnim lekarom i medicinskim tehničarom.

- Ministarstvo zdravlja zaista ima veliki broj vrlo važnih i aktivnih programa u ovom trenutku. Formirani su zdravstveni centri što je ključno u reorganizaciji kadrovsko-tehničkoj i radnoj samih zdravstvenih ustanova. To je upravo boravak specijalista u domovima zdravlja, kao što su pedijatri, ginekolozi, internisti... - ističe pomoćnik ministra zdravlja.

Na pitanje zbog čega je u zdravstvenim centrima važno organizovati noćne smene, dr Nebojša Tasić otkrio je da bi se upravo na taj način pružila adekvatna, pravovremena pomoć građanima.

- To su stanja koja ne zahtevaju odlazak u urgentne centre ili u velike centre, kao što su povišena temperatura, pa i hipertenzivna kriza, pogotovo kod onih koji su od ranije hipertoničari, regulacija šećera... Znači, postoji dosta tih stanja koje se noću ispolje kao hitno stanje, a mogu se rešiti - ističe dr Nebojša Tasić i otkriva zašto se mogu rešiti.

