Primena novog ulazno-izlaznog sistema Evropske unije (EES) počinje na najvećem mađarsko-srpskom graničnom prelazu Reske-Horgoš.

Mađarska granična policija će svakom putniku iz trećih zemalja, što znači i srpskim državljanima, napraviti elektronski dosije, sa podacima iz pasoša, fotografijom lica i otiscima četiri prsta desne ruke.

Putnici sa pasošima Evropske unije, putuju kao i do sada, jer za njih nema promena.

EES sistem Horgoš Foto: Printscreen/RTS

Novi evropski sistem registracije putnika, do 11. novembra, biće uveden i na preostalim drumskim, železničkim i rečnim prelazima Mađarske i Srbije.

Prve veće gužve očekuju se uskoro, a detaljnije o tome čitajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde.

