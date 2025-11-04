Društvo
Srpskim državljanima prave elektronski dosije: Na prelazu Reske-Horgoš počela primena EES sistema (foto)
Primena novog ulazno-izlaznog sistema Evropske unije (EES) počinje na najvećem mađarsko-srpskom graničnom prelazu Reske-Horgoš.
Mađarska granična policija će svakom putniku iz trećih zemalja, što znači i srpskim državljanima, napraviti elektronski dosije, sa podacima iz pasoša, fotografijom lica i otiscima četiri prsta desne ruke.
Putnici sa pasošima Evropske unije, putuju kao i do sada, jer za njih nema promena.
EES sistem Horgoš Foto: Printscreen/RTS
Novi evropski sistem registracije putnika, do 11. novembra, biće uveden i na preostalim drumskim, železničkim i rečnim prelazima Mađarske i Srbije.
Prve veće gužve očekuju se uskoro, a detaljnije o tome čitajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde.
