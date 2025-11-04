Slušaj vest

Novi ulazno-izlazni sistem Evropske unije (EES) od jutros se primenjuje i na najfrekventnijem graničnom prelazu Reske-Horgoš.

Aleksandra Orlić, reporterka Kurir televizije, objasnila je kakva je situacija na graničnim prelazima Srbije, te da li je počela primena EES sistema:

Aleksandra Orlić Foto: Kurir Televizija

- Tačno pre nedelju dana je ovaj sistem krenuo da funkcioniše na prelazu sa Mađarskom. Od danas je počela primena elektronskog evidentiranja ulaska odnosno izlaska sa teritorije Evropske unije, i na granicama Horgoš 1 i graničnom prelazu Reske. Mi se sada nalazimo na izlaznoj strani, na srpskoj strani. Međutim, ako putujete za Mađarsku, naićićete na granični prelaz Reske, gde će vas mađarska policija pre svega legitimisati, pitati gde idete i da li ste državljanin Evropske unije. Ukoliko niste državljanin Evropske unije, onda ćete morati da prođete kroz elektronsko evidentiranje - kaže Orlić i dodaje:

- Šta to podrazumeva? To podrazumeva da će vam se uzeti lični podaci, da će se napraviti vaše fotografije, kao i da će se uzeti otisci četiri prsta desne ruke, bez palca. I to je, otprilike, sva procedura. Ovo će se dešavati samo jednom, odnosno, kada ulazite ili izlazite sa teritorije Evropske unije. Nakon toga će ulasci i izlasci biti lakši, a sve ovo se negde i uvodi, kako bi se sprečile gužve i kako bi se na adekvatan način evidentirali svi oni koji ulaze i borave na teritoriji Evropske unije. Odnosno, kako bi se smanjile ilegalne migracije i zadržavanje više od 90 dana na prostoru teritorije Evropske unije.

Orlić dodaje i da je ovaj sistem trenutno uveden i na granici sa Hrvatskom, takođe ga uvode Rumunija i Bugarska, kao i druge zemlje koje nas okružuju, a pripadaju Evropskoj uniji. Tako da, kud god krenete, prosto ćete se naći negde u dodiru sa ovim sistemom.

- U prvim danima, redovi će možda biti veći i zadržavanje duže. Otprilike, procedura sama po osobi traje do 5 minuta, ali kada ima više vozila, to može da potraje i sat vremena, a možda i duže. Ovaj sistem će se uvoditi parcijalno, odnosno u toku dana jedne smene ili dve smene po nekoliko sati, ( sa povećanjem primene, odnosno dok ne bude u toku celog dana, odnosno 24 časa. A 10. aprila 2026. godine se očekuje njegova potpuna primena. I deca prolaze ovu proceduru, ali da kod onih koji su mlađi od 12 godina ne uzimaju se otisci prstiju, samo se pravi fotografija.

Bez kontakta sa policijom

Podsetimo, građani zemalja van Unije bez novih uslova neće moći da prelaze granice Šengenskog prostora. Kako je najavljeno iz mađarske policije, novi ulazno-izlazni sistem EU biće uveden postepeno, dakle u fazama. Test period će trajati 180 dana. Procenjuje se da bi procedura trebalo da traje 3 do 5 minuta. Kada putnici budu imali profile, samoočitavanjem pasoša, moći će da prelaze granice bez kontakta sa graničnom policijom.

Iz Brisela najavljuju još jedan sistem, ETIAS, evropski sistem za informisanje i autorizaciju. Za razliku od EES sistema, putnici bi trebalo da plaćaju nadoknadu za ulazak u Šengensku zonu. Prema novoj odluci Evropske komisije biće 20 evra, a očekuje se da bude operativan u poslednjem kvartalu 2026. godine.

