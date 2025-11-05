Slušaj vest

Potez jedne mlade devojke koja se zove Ivona rasplakao je i dirnuo mnoge korisnike Tiktoka. Ova devojka rešila je da svoju baku iznenadi jednim putovanjem. Inače, baka je putovala samo jednom u životu!

Prvo putovanje Ivonine bake Milanke bilo je pre 50 godina u Dubrovnik sa srednjom školom.

- Odvela sam babu na njeno drugo putovanje u životu. Bila je uzbuđena, kao što možete videti, i onda smo stigle na Zlatibor. Zlatibor sam izabrala jer je baba iz Požege, pa nam je to bilo najbliže. I namerno sam htela da odemo u što luksuzniji hotel. Ponosna sam jer sam ovo platila od svojih para. I iskrena ću biti, prvo se nećkala da ide, ali sam bila uporna i dosadna - ispričala je Ivona.

Ivona povela baku na putovanje Foto: Printscreen Tiktok/ onaivonaa

Ivona je objavila emotivan snimak sa ovog putovanja.

- Moja baba je najveći majstor za pravljenje komplet lepinja, pa sam je dovela da oceni da li valjaju i ovde. I bukvalno se oduševila. Usput smo sreli i kuce. Inače, jedna od najzanimljivijih stvari sa puta za koju ste svi pitali jeste da li se baba budila rano. Da, bukvalno se budila u 5-6 ujutro. Jer znate kako su babe navikle tako rano da se bude da nahrane stoku, da urade šta već - navela je ova devojka.

Dodala je da se njena baka prvi put okupala u bazenu.

- Bilo mi je mnogo drago. Posetila je i parno kupatilo, saunu, ali zbog srca nije mogla dugo da ostane. Takođe, respekt za jedan kafić ovde gde su častili babu fantom jer im je bila slatka. Naravno, ovde baba gleda kviz "Poteru" uveče i onda se ona i ja zajedno ušuškamo pošto me je pitala da spavamo zajedno. Ujutro se oduševila švedskim stolom - podelila je Ivona.

Upitala je baku da li joj je lepo.

- Jeste, mnogo mi je lepo. Fino mi je Ivo, ti i ja da uživamo - odgovorila je baka suzdržavajući se da ne zaplače.