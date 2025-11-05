Slušaj vest

Potez jedne mlade devojke koja se zove Ivona rasplakao je i dirnuo mnoge korisnike Tiktoka. Ova devojka rešila je da svoju baku iznenadi jednim putovanjem. Inače, baka je putovala samo jednom u životu!

Prvo putovanje Ivonine bake Milanke bilo je pre 50 godina u Dubrovnik sa srednjom školom.

Odvela sam babu na njeno drugo putovanje u životu. Bila je uzbuđena, kao što možete videti, i onda smo stigle na Zlatibor. Zlatibor sam izabrala jer je baba iz Požege, pa nam je to bilo najbliže. I namerno sam htela da odemo u što luksuzniji hotel. Ponosna sam jer sam ovo platila od svojih para. I iskrena ću biti, prvo se nećkala da ide, ali sam bila uporna i dosadna - ispričala je Ivona.

Ivona povela babu na putovanje.jpg
Ivona povela baku na putovanje Foto: Printscreen Tiktok/ onaivonaa

Ivona je objavila emotivan snimak sa ovog putovanja.

- Moja baba je najveći majstor za pravljenje komplet lepinja, pa sam je dovela da oceni da li valjaju i ovde. I bukvalno se oduševila. Usput smo sreli i kuce. Inače, jedna od najzanimljivijih stvari sa puta za koju ste svi pitali jeste da li se baba budila rano. Da, bukvalno se budila u 5-6 ujutro. Jer znate kako su babe navikle tako rano da se bude da nahrane stoku, da urade šta već - navela je ova devojka.

Ne propustiteDruštvo"VREME JE DA SE JA SAD TEBI ODUŽIM" Jovana usrećila baku i mamu, svi su oduševljeni onim što je uradila! Ne skidaju osmeh (VIDEO)
312.jpg

Dodala je da se njena baka prvi put okupala u bazenu.

- Bilo mi je mnogo drago. Posetila je i parno kupatilo, saunu, ali zbog srca nije mogla dugo da ostane. Takođe, respekt za jedan kafić ovde gde su častili babu fantom jer im je bila slatka. Naravno, ovde baba gleda kviz "Poteru" uveče i onda se ona i ja zajedno ušuškamo pošto me je pitala da spavamo zajedno. Ujutro se oduševila švedskim stolom - podelila je Ivona.

Upitala je baku da li joj je lepo.

- Jeste, mnogo mi je lepo. Fino mi je Ivo, ti i ja da uživamo - odgovorila je baka suzdržavajući se da ne zaplače.

Ne propustiteDruštvo"Samo da ti ostaneš u životu i da imamo mira" Potresne reči devojčice Nikoline koja je žrtva porodičnog nasilja: Živi sa bakom trošnoj kući
Pomoc za baku i unuku Nikolinu
DruštvoAna objavila emotivan video: Baka (83) pokazala svoju humanost! Doniraće kosu koju je isekla sa 30 godina! "Predugo je čekala da zasija na nekome!" (VIDEO)
Baka donira kosu.jpg
DruštvoUNUKA SELA S BABOM U AUTO PA PUSTILE MUZIKU! Zapevale veliki srpski folk hit s nevaljalim tekstom, baka vragolanka zna svaki stih!
screenshot-20240109-135431.jpg
DruštvoZAŠILA SAM TO ŠTO JE BILO POCEPANO! BAKA SA BALKANA HIT NA INTERNETU: Evo kako je rešila da pomogne unuki SVE JE ZASMEJALA (VIDEO)
tik-tok.jpg

BAKA MILENA 60 GODINA NIJE OTIŠLA KOD LEKARA! Nakon pisanja Kurira dobila je veliku pomoć, ali jedna stvar joj MNOGO NEDOSTAJE Izvor: Kurir televizija