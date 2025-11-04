Slušaj vest

Drugi svetski samit o društvenom razvoju, čiji je cilj prevazilaženje jaza u društvenom razvoju održava se danas u Dohi, u Kataru.

Ispred Srbije, u svojstvu izaslanika predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, na Samitu učestvuje ministar za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević.

Jelena Zaric Kovacevic.jpg
Na samitu učestvuje i ministarka Jelena Žarić Kovačević Foto: Ministarstvo/Jasmina Mitrovic

Prvog dana Samita usvojena je, kako je saopštilo Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, nova politička deklaracija kojom države, među njima i Srbija, obnavljaju svoju punu posvećenost ciljevima održivog razvoja i izgradnji pravednijeg društva.

Deklaracija predstavlja inovativni okvir u oblasti vođenja implementacije Agende održivog razvoja, a njeno usvajanje predstavlja značajan trenutak u globalnim naporima za ubrzanje društvenog napretka, iskorenjivanje siromaštva i izgradnju inkluzivnijih, pravednijih i održivih društava, uz ponovno potvrđivanje opredeljenja prema Kopenhaškoj deklaraciji o društvenom razvoju i Programu akcije i ciljevima Agende 2030 za održivi razvoj, usvojene 2015. godine od strane Ujedinjenih nacija, koja, pored ekonomskih i ekoloških, ima snažnu socijalnu dimenziju.

Jelena Zaric Kovacevic1.jpg
Prvog dana Samita usvojena nova deklaracija. Foto: Ministarstvo/Jasmina Mitrovic

Na današnjem svečanom otvaranju obratili su se predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Analena Berbok, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš, predsednik Ekonomskog i socijalnog saveta Lok Bahadur Tapa, kao i Emir Katara šeik Tamim bin Hamad Al Tani. Ministar Žarić Kovačević obratiće se na plenarnoj sednici.

Jelena Zaric Kovacevic4.jpeg
Samit u Dohi okupio je više od 160 predstavnika zemalja iz čitavog sveta Foto: Ministarstvo/Jasmina Mitrovic

Samit u Dohi okupio je više od 160 predstavnika zemalja iz čitavog sveta, među kojima su šefovi država i vlada, potpredsednici, ministri i drugi visoki zvaničnici, radi procene stanja društvenog razvoja, usaglašavanja mera za unapređenje društvene inkluzije i usvajanja deklaracije, kojom se obnavljaju posvećenosti država učesnica principima, ciljevima i aktivnostima.

Tokom Samita biće održano šest plenarnih sesija i dva okrugla stola, dok će se paralelno održavati veliki broj događaja i foruma o prioritetnim temama iskorenjavanja siromaštva i zaštite ljudskih prava. Zatvaranje samita planirano je za 6. novembar.

Ne propustiteDruštvoSrbija lider u e-uslugama! Ministarka Žarić Kovačević predstavila četbota Minbpd u Azerbejdžanu
Ministar Jelena Žarić Kovačević
DruštvoSrbija i Azerbejdžan jačaju saradnju u oblasti porodice i demografije: Žarić Kovačević u zvaničnoj poseti Bakuu
Ministar Jelena Žarić Kovačević u zvaničnoj poseti Azerbejdžanu
Društvo"Kroz Nacionalnu kampanju o fertilitetu pružićemo podršku parovima koji se bore sa problemima začeća" Oglasila se ministarka Žarić Kovačević
Jelena Žarić Kovačević i Đuro Macut
DruštvoKreće borba za opstanak: Ministarka Žarić Kovačević o nacionalnoj kampanji da nas bude više! Evo koliko dece treba da ima svaka porodica u Srbiji
0611 shutterstock_2508987207.jpg