Vozači u Lebanu će od danas plaćati parking u ovog gradu i to 40 dinara po satu
Društvo
Počela naplata parkiranja u ovom gradu u Srbiji: Sat košta 40 dinara! Oglasili se nadležni sa svim detaljima
Slušaj vest
Od danas je u Lebanu počela naplata parking mesta, saopštilo je JKP „Komunalac“. Cena jednog započetog sata parkiranja iznosi 40 dinara, prenosi Info Centar Jug.
Dnevna karta koštaće 240 dinara a mesečna pretplatna karta bez rezervacije određenog parking mesta je 4.000 dinara.
Uplata satne i dnevne karte može se izvršiti putem SMS poruka: na broj 9611 za satnu, odnosno 9612 za dnevnu kartu.
Uvođenjem naplate parkinga, opština Lebane nastoji da uvede veći red u parkiranju u centru grada i omogući bolju dostupnost parking mesta za sve građane.
Kurir.rs/ Info Centar Jug
Reaguj
Komentariši