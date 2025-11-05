Slušaj vest

Od danas je u Lebanu počela naplata parking mesta, saopštilo je JKP „Komunalac“. Cena jednog započetog sata parkiranja iznosi 40 dinara, prenosi Info Centar Jug.

Dnevna karta koštaće 240 dinara a mesečna pretplatna karta bez rezervacije određenog parking mesta je 4.000 dinara.

Uplata satne i dnevne karte može se izvršiti putem SMS poruka: na broj 9611 za satnu, odnosno 9612 za dnevnu kartu.

Uvođenjem naplate parkinga, opština Lebane nastoji da uvede veći red u parkiranju u centru grada i omogući bolju dostupnost parking mesta za sve građane.

