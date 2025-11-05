Slušaj vest

Bezazleno sušenje kose za Danju se pretvorilo u košmar kada joj je izgorelo 80 odsto šake!

Danja se u jednom video-snimku na Tiktoku prisetila ovog nemilog događaja koji se, kako je navela, desio pre tri godine.

- Sad kad se prisećam toga nekako kao da mi se vrati sav taj bol koji sam tada preživela. Bio je isto novembar i sećam se da je bilo oko dva ujutru. Ovo pričam zato što sam videla da dosta muškaraca i žena uveče uključe fenu u struju i onda to puštaju deci da bi se lakše uspavala. Ja mom sinu isto to puštam, ali na Jutjubu - počela je priču ona.

Naglasila je da ne treba ostavljati fen da radi.

- To veče nisam mogla da spavam, trebalo je da ustanem rano oko pola šest. Rešila sam da se okupam i da uvijem kosu sa četkama. Sve je bilo ok i imala sam fen za kosu poznate marke. Krenula sam da feniram kosu, tri minuta kasnije sam osetila ogromnu vrelinu u onom delu fena koji izbacuje vazduh koji se hladi - prisetila se Danja.

Foto: Kurir Televizija

Par sekundi nakon toga fen se zapalio.

- Umesto da bacim, fen sam držala u ruci i meni je bilo bitno da ga izvučem iz struje. Izvukla sam ga iz struje i pustila. Bacila. I u tom trenutku, to je takav bol bio u desnoj ruci, da ja nisam znala gde sam i nisam znala gde da gledam uopšte. I naravno, kad sam pogledala ruku, imala sam šta da vidim. Taj prizor neću nikad zaboraviti. Moja desna ruka je cela bila prekrivena plastikom od fena koja se istopila i procurila tu. Smrdelo je na spaljeno - dodala je ona.

Pomislila je da će joj amputirati šaku.

- Prošlo je nekoliko minuta dok sam se pribrala, videla sam da imam povredu i krenuli smo u Hitnu pomoć. Uzela sam krpu i stavila na ruku, da mi malo bude lakše. Međutim, to je takav bol bio, to je peklo, to je gorelo - ispričala je ona.

Kaže da joj je najbolnije iskustvo bilo skidanje te plastike sa šake.

- Mislim da su se moji urlici čuli u drugom gradu. Doktor mi je saopštio da imam opekotine trećeg stepena, da je mi izgorelo 80% šake i da sam imala neverovatnu neku sreću i da mi je falilo dva milimetra do vene. Od tada nisam koristila fen za kosu i imam fobiju od fena. Čak ni detetu ne koristim, čak nemam ni stajler ni presu za kosu, ništa od toga ne koristim - istakla je ona.

Ožiljci su, kako je navela, još uvek tu.