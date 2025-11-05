Slušaj vest

Do kraja ove godine ostao nam je još samo jedan dan koji se praznuje neradno, a to je 11. novembar kada se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Ovaj dan pada u utorak pa će verovatno neki zaposleni uz dodatni slobodan dan ili dan odmora u ponedeljak uspeti da spoje sa neradnim vikendom i naprave mini-odmor od četiri slobodna dana.

Inače, naredne godine čeka nas ukupno 14 neradnih dana.

S obzirom na to da su 1. i 2. januar neradni dani, a da u 2026. godini padaju u četvrtak i petak, oni će se povezati s vikendom.

Odmor već u prvim mesecima

Naredni duži odmor sledi sredinom februara, povodom Dana državnosti. Tada će se, uz 15, 16. i 17. februar, koji padaju u nedelju, ponedeljak i utorak, pridružiti i subota, 14. februar.

Kalendar
Do kraja godine imamo još jedan neradni dan Foto: Shutterstock

Sledeći produženi odmor biće za vreme Vaskršnjih praznika. Takođe, prvi i drugi maj su u petak i subotu, pa se i oni vezuju sa nedeljom, što znači tri neradna dana u kontinuitetu.

Neradni dani u 2026. godini

  • 1. i 2. januar (četvrtak-petak) Nova godina
  • 7. januar (sreda) Božić (pravoslavni)
  • 15, 16. i 17. februar (nedelja-utorak) Dan državnosti
  • 20. mart (petak) Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice)
  • 3, 4, 5. i 6. april (petak-ponedeljak) Uskršnji praznici (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica)
  • 10, 11, 12. i 13. april (petak-ponedeljak) Vaskršnji praznici (pravoslavni)
  • 1. i 2. maj (petak-subota) Praznik rada
  • 27. maj (sreda) Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice)
  • 20. septembar (nedelja) Prvi dan Jom Kipura (za pripadnike jevrejske zajednice)
  • 11. novembar (sreda) Dan primirja u Prvom svetskom ratu
  • 25. decembar (petak) Prvi dan Božića (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica)

Kurir.rs/ Espreso

