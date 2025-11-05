Tri puta po 4 vezana: Detaljan spisak neradnh dana u 2026. godini - ovo mnogi nisu očekivali
Do kraja ove godine ostao nam je još samo jedan dan koji se praznuje neradno, a to je 11. novembar kada se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Ovaj dan pada u utorak pa će verovatno neki zaposleni uz dodatni slobodan dan ili dan odmora u ponedeljak uspeti da spoje sa neradnim vikendom i naprave mini-odmor od četiri slobodna dana.
Inače, naredne godine čeka nas ukupno 14 neradnih dana.
S obzirom na to da su 1. i 2. januar neradni dani, a da u 2026. godini padaju u četvrtak i petak, oni će se povezati s vikendom.
Odmor već u prvim mesecima
Naredni duži odmor sledi sredinom februara, povodom Dana državnosti. Tada će se, uz 15, 16. i 17. februar, koji padaju u nedelju, ponedeljak i utorak, pridružiti i subota, 14. februar.
Sledeći produženi odmor biće za vreme Vaskršnjih praznika. Takođe, prvi i drugi maj su u petak i subotu, pa se i oni vezuju sa nedeljom, što znači tri neradna dana u kontinuitetu.
Neradni dani u 2026. godini
- 1. i 2. januar (četvrtak-petak) Nova godina
- 7. januar (sreda) Božić (pravoslavni)
- 15, 16. i 17. februar (nedelja-utorak) Dan državnosti
- 20. mart (petak) Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice)
- 3, 4, 5. i 6. april (petak-ponedeljak) Uskršnji praznici (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica)
- 10, 11, 12. i 13. april (petak-ponedeljak) Vaskršnji praznici (pravoslavni)
- 1. i 2. maj (petak-subota) Praznik rada
- 27. maj (sreda) Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice)
- 20. septembar (nedelja) Prvi dan Jom Kipura (za pripadnike jevrejske zajednice)
- 11. novembar (sreda) Dan primirja u Prvom svetskom ratu
- 25. decembar (petak) Prvi dan Božića (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica)
Kurir.rs/ Espreso