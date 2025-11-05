Slušaj vest

Do kraja ove godine ostao nam je još samo jedan dan koji se praznuje neradno, a to je 11. novembar kada se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Ovaj dan pada u utorak pa će verovatno neki zaposleni uz dodatni slobodan dan ili dan odmora u ponedeljak uspeti da spoje sa neradnim vikendom i naprave mini-odmor od četiri slobodna dana.

Inače, naredne godine čeka nas ukupno 14 neradnih dana.

S obzirom na to da su 1. i 2. januar neradni dani, a da u 2026. godini padaju u četvrtak i petak, oni će se povezati s vikendom.

Odmor već u prvim mesecima

Naredni duži odmor sledi sredinom februara, povodom Dana državnosti. Tada će se, uz 15, 16. i 17. februar, koji padaju u nedelju, ponedeljak i utorak, pridružiti i subota, 14. februar.

Sledeći produženi odmor biće za vreme Vaskršnjih praznika. Takođe, prvi i drugi maj su u petak i subotu, pa se i oni vezuju sa nedeljom, što znači tri neradna dana u kontinuitetu.