Stručnjak savetuje kada je najbolje vreme da iznajmite stan

Mikroskopska garsonjera od 10 kvadrata prodaje se po ceni od 59.000 evra na prestižnom Senjaku. Da, dobro ste pročitali, vlasnik kvadrat u svom minijaturnom stanu ceni 5.900 evra!

Prosečna cena kvadrata za taj kraj inače iznosi oko 3.826 evra.

Prodavac navodi da je stan "odličan kao investicija". Kupatilo, kuhinja i soba su, kažu, "u jednom". Praktično! Sve što vam treba nalazi se na dohvat ruke i to bukvalno.

Ako ste ikada maštali o minimalističkom životu, evo prilike da ga shvatite vrlo doslovno.

Kako se navodi u oglasu, garsonjera je locirana u prizemlju zgrade i ima zaseban ulaz. Grejanje je na struju, a navodi se i da je "mereno 15 m2" iako je u oglasu navedeno 10 m2 kao površina.

U tekstu oglasa napominje se i "mogućnost nadogradnje".

Zidove stana krasi lamperija, u jednom uglu nalazi se kuhinja, a u drugom dvosed i ormar.

Korisnici društvenih mreža naveli su da se više isplati kupiti kamper, te da on poseduje više kvadrata.

- Garsonjera je drugo ime za šupu - navodi se u jednom od komentara.

Mnogi su se pitali i da li je prodavac pogrešio.

- Da nije cena možda 59.000 dinara? - pitali su korisnici.