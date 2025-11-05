Slušaj vest

Mikroskopska garsonjera od 10 kvadrata prodaje se po ceni od 59.000 evra na prestižnom Senjaku. Da, dobro ste pročitali, vlasnik kvadrat u svom minijaturnom stanu ceni 5.900 evra!

Prosečna cena kvadrata za taj kraj inače iznosi oko 3.826 evra.

Prodavac navodi da je stan "odličan kao investicija". Kupatilo, kuhinja i soba su, kažu, "u jednom". Praktično! Sve što vam treba nalazi se na dohvat ruke i to bukvalno.

Ako ste ikada maštali o minimalističkom životu, evo prilike da ga shvatite vrlo doslovno.

Kako se navodi u oglasu, garsonjera je locirana u prizemlju zgrade i ima zaseban ulaz. Grejanje je na struju, a navodi se i da je "mereno 15 m2" iako je u oglasu navedeno 10 m2 kao površina.

Ne propustiteNekretnine10 KVADRATA U NOVOM SADU IZDAJE ZA 150 EVRA PLUS RAČUNI: A nema ni ormar: Sve stalo u jedan sobičak sem WC-a! Evo kako izgleda unutra (FOTO)
Screenshot 2025-09-09 110746.jpg

U tekstu oglasa napominje se i "mogućnost nadogradnje".

Zidove stana krasi lamperija, u jednom uglu nalazi se kuhinja, a u drugom dvosed i ormar.

Korisnici društvenih mreža naveli su da se više isplati kupiti kamper, te da on poseduje više kvadrata.

- Garsonjera je drugo ime za šupu - navodi se u jednom od komentara.

Mnogi su se pitali i da li je prodavac pogrešio.

- Da nije cena možda 59.000 dinara? - pitali su korisnici.

Ne propustiteDruštvoGarsonjera od 32 kvadrata ko bombona za 20.000€: Kuća na 2 sprata s placem i garažom za manje od 500€ po kvadratu! U ovom mestu cene ispod 1.000€
Porodica kupuje stan u novogradnji
NekretnineOSTAVU OD 16 KVADRATA PRETVORILI U GARSONJERU! Vlasnik je prodaje za neverovatnih 84.000 €, ljudi pobesneli kad su videli
Otvorena vrata, fokus na bravi
NekretnineSEDNEŠ NA ŠOLJU DA SE ISTUŠIRAŠ, A U KUPATILO SE ULAZI NA KANT! Evo koliko traže za stančić u suterenu kod Kalenića! Kako izgleda 20 kvadrata za 130.000€?!
sasomange oo.jpg
NekretnineNA ZVEZDARI 4.000 € PO KVADRATU? DA LI STE NORMALNI? Jeste novogradnja, jeste da sve ima, ali je previše - garsonjera skoro 100.000 €
opstina-zvezdara.jpg

BEOGRAĐANKA IZDAVALA STAN, A NJEN ZAKUPAC GA TAKOĐE DAO U ZAKUP! Godinama zarađivao od tuđe nekretnine - na ovaj način sprečite da vam se desi isto Izvor: Kurir televizija