Stan od 10 kvadrata na Senjaku vlasnik prodaje za 59.000 evra! Ljudi zgroženi: Garsonjera je drugo ime za šupu!
Mikroskopska garsonjera od 10 kvadrata prodaje se po ceni od 59.000 evra na prestižnom Senjaku. Da, dobro ste pročitali, vlasnik kvadrat u svom minijaturnom stanu ceni 5.900 evra!
Prosečna cena kvadrata za taj kraj inače iznosi oko 3.826 evra.
Prodavac navodi da je stan "odličan kao investicija". Kupatilo, kuhinja i soba su, kažu, "u jednom". Praktično! Sve što vam treba nalazi se na dohvat ruke i to bukvalno.
Ako ste ikada maštali o minimalističkom životu, evo prilike da ga shvatite vrlo doslovno.
Kako se navodi u oglasu, garsonjera je locirana u prizemlju zgrade i ima zaseban ulaz. Grejanje je na struju, a navodi se i da je "mereno 15 m2" iako je u oglasu navedeno 10 m2 kao površina.
U tekstu oglasa napominje se i "mogućnost nadogradnje".
Zidove stana krasi lamperija, u jednom uglu nalazi se kuhinja, a u drugom dvosed i ormar.
Korisnici društvenih mreža naveli su da se više isplati kupiti kamper, te da on poseduje više kvadrata.
- Garsonjera je drugo ime za šupu - navodi se u jednom od komentara.
Mnogi su se pitali i da li je prodavac pogrešio.
- Da nije cena možda 59.000 dinara? - pitali su korisnici.