U susednoj Hrvatskoj od 15. novembra obavezna je upotreba zimske opreme za sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uslove i stanje kolovoza, izuzev vozila oružanih snaga, a kazne za nepoštovanje ići će i do 1.990 evra!

PU vukovarsko-srijemska poslala je saopštenje medijima u kojem podseća sve vozače da uskoro dolazi datum od kojeg će biti potrebna zimska oprema. Nakon 15. novembra kada nastupaju zimski uslovi na putevima zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Podsećaju i da se, pre uključivanja u saobraćaj, moraju očistiti zaleđena vetrobranska stakla i sneg, led ili voda na vozilu.

Prete novčane kazne i skidanje tablica

Kazne do 2.000 evra vozaču koji nema zimsku opremu u Hrvatskoj od 15. novembra Foto: Shutterstock

Novčanom kaznom u iznosu od 660 do 1.990 evra kazniće se pravno ili fizičko lice ako naredi ili dopusti da se u saobraćaju na putevima koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu.

Vozači koji upravljaju vozilom bez propisane zimske opreme platiće kaznu od 130 evra.

Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće putem na kojem je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na delu puta i u vreme kada je zimska oprema obavezna, narediće vozaču da odmah prekine vožnju ili nastavi vožnju na putu na kojem je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrebi zimsku opremu.

Policijski službenik koji je isključio vozilo iz saobraćaja vozaču će privremeno oduzeti registarske tablice.

Pored kazne moguće je i skidanje tablica Foto: Shutterstock/Ilustracija

Ako vozač postupi suprotno naredbi policijskog službenika (odnosno pokuša vozilom upravljati iako je isključeno iz saobraćaja), kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 390 do 920 evra uz određivanje 3 negativna prekršajna boda i izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom na rok od najmanje šest meseci ako je prekršaj počinjen drugi put, odnosno najmanje 12 meseci ako je prekršaj počinjen treći i svaki sledeći put.

Obavezno korištenje zimske opreme za vozila u Hrvatskoj važi od 15. novembra tekuće godine do 15. aprila sledeće godine.

Kurir.rs/ Večernji list