Tim Srbije postigao je izvanredan uspeh na međunarodnoj olimpijadi iz robotike FIRST Global Challenge 2025. u Panami, osvojivši srebrnu medalju u konkurenciji 181 države.

Pod vođstvom Međunarodne škole Kreativno pero, tim je tokom takmičenja pokazao visok nivo inovativnosti, tehničke izvrsnosti i timskog rada. Srbiju su predstavljali učenici Leila Aleksandra Jašović, Dušan Kremić, Bogdan Stamenović, Aleksa Jovanović i Marko Bogićević, koji su rame uz rame stajali sa najboljim mladim inženjerima iz celog sveta, potvrđujući da se Srbija nalazi u samom vrhu globalne STEM zajednice.

Osnivač i mentor tima, Aleksandra Nedeljković, izrazila je ponos ovim istorijskim rezultatom i zahvalila tehničkom mentoru dr Vuku Vujoviću i komentoru Dušanu Mladenoviću na stručnom vođstvu i podršci tokom priprema i takmičenja.

-Ova medalja je mnogo više od priznanja u robotici. Ona je dokaz koliko odlučnost, znanje i posvecen rad mogu da pomere granice kada verujemo u zajednički cilj. Ponosna sam što Kreativno pero predvodi Tim Srbije i što su naši mladi inovatori pokazali da hrabrost i ideje mogu da vode do vrhunskih rezultata - poručila je Aleksandra Nedeljković.

Ovaj rezultat predstavlja važan trenutak za obrazovanje u Srbiji i snažnu potvrdu potencijala mladih inovatora koji grade budućnost zasnovanu na znanju, kreativnosti i održivim tehnološkim rešenjima.

