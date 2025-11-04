Slušaj vest

Tim Srbije postigao je izvanredan uspeh na međunarodnoj olimpijadi iz robotike FIRST Global Challenge 2025. u Panami, osvojivši srebrnu medalju u konkurenciji 181 države.

Pod vođstvom Međunarodne škole Kreativno pero, tim je tokom takmičenja pokazao visok nivo inovativnosti, tehničke izvrsnosti i timskog rada. Srbiju su predstavljali učenici Leila Aleksandra Jašović, Dušan Kremić, Bogdan Stamenović, Aleksa Jovanović i Marko Bogićević, koji su rame uz rame stajali sa najboljim mladim inženjerima iz celog sveta, potvrđujući da se Srbija nalazi u samom vrhu globalne STEM zajednice.

Foto: Privatna arhiva

Osnivač i mentor tima, Aleksandra Nedeljković, izrazila je ponos ovim istorijskim rezultatom i zahvalila tehničkom mentoru dr Vuku Vujoviću i komentoru Dušanu Mladenoviću na stručnom vođstvu i podršci tokom priprema i takmičenja.

Foto: Privatna arhiva

-Ova medalja je mnogo više od priznanja u robotici. Ona je dokaz koliko odlučnost, znanje i posvecen rad mogu da pomere granice kada verujemo u zajednički cilj. Ponosna sam što Kreativno pero predvodi Tim Srbije i što su naši mladi inovatori pokazali da hrabrost i ideje mogu da vode do vrhunskih rezultata - poručila je Aleksandra Nedeljković.

Foto: Privatna arhiva