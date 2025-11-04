Slušaj vest

Centar za nestalu i zlostavljanu decu je pokrenuo serijal edukativnih spotova, koji roditeljima pomažu da bolje razumeju svoju ulogu u zaštiti dece.

Edukativni film „Stranac na ulici“ iz perspektive deteta prikazuje svakodnevnu situaciju u kojoj odrasli, često nesvesno, prelaze granice tela. Dete oseća nelagodu, ali zbog pritiska da bude „pristojno”, ne ume da odbije poljubac ili zagrljaj.

Poruka spota je jasna: dete ima pravo da odluči koga će dodirnuti, zagrliti ili poljubiti i to tek kada ono želi. Grljenje i ljubljenje nisu znakovi pristojnosti, već fizički kontakt koji mora da bude izbor deteta, a ne obaveza. Roditelji treba da budu ti koji će podržati detetovo „ne” i time mu pomoći da prepozna i zaštiti svoje granice.

Istraživanja pokazuju da su manje šanse da dete postane žrtva zlostavljanja, ukoliko je od malena naučeno da jasno izrazi kada mu nešto ne prija. Zato je uloga roditelja da detetu pokažu da je njegovo telo i osećaj sigurnosti uvek važniji od društvenih očekivanja, pa čak i kada je reč o jednostavnom zagrljaju.

Granice tela: dete ima pravo da kaže „ne“ Izvor: Promo

Za više informacija posetite www.cnzd.rs

Besplatna psihološka i pravna podrška dostupna je na 0800 200 880.

