Na tržištu nekretnina pojavila se prava atrakcija za ljubitelje prirode, arhitekture i filmova, plac sa građevinskom dozvolom, a vlasnik predlaže izgradnju "hobit kuće" pod zemljom, na jednoj od najlepših lokacija u Srbiji, na Đerdapu, svega tri kilometra pre ulaza u čuvenu klisuru.

Prema opisu prodavca, zemljište ima kompletnu infrastrukturu, struju, vodu i asfaltni prilaz, što omogućava da gradnja započne odmah. Plac se nalazi na uzvišenju sa pogledom na Dunav, a projekat je već urađen i uključen u cenu.

Arhitektura koja se stapa sa prirodom

Koncept "hobit kuće" potiče iz popularnog serijala "Gospodar prstenova" i postao je globalni trend u ekološkoj i održivoj gradnji.

Koncept "hobit kuće" potiče iz popularnog serijala "Gospodar prstenova" Foto: Fejsbuk Printscreen

Reč je o poluukopanoj kući, koja se harmonično uklapa u pejzaž i zadržava prijatnu temperaturu tokom cele godine.

Fotografija uz oglas, kako navodi prodavac, ilustrativna je, ali idejno pokazuje kako bi budući objekat mogao izgledati, dom skriven u zelenilu, sa travnatom krovnom kupolom i pogledom na reku.

Idealno mesto za odmor ili turizam

Đerdapska oblast poslednjih godina postaje sve popularnija destinacija za razvoj seoskog turizma i ekoloških objekata.

Plac je u neposrednoj blizini Dunava. Foto: Fejsbuk Printscreen

Zahvaljujući neposrednoj blizini Dunava, nacionalnog parka i kulturno-istorijskih spomenika, lokacija ima potencijal i za turistički smeštaj, vikendicu ili jedinstven koncept eko-apartmana za izdavanje.

Prodavac ističe da se radi o pravom mestu za one koji žele mir, prirodu i originalnu arhitekturu, a pritom investiraju u projekat koji spaja prirodnu energiju i moderan komfor.