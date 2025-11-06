Slušaj vest

Na grobljima širom Srbije sve češće se mogu videti neobične crno-bele pločice sa QR kodom. Kad ih skenirate mobilnim telefonom, na ekranu se pojavljuju digitalne uspomene - galerije fotografija, video-snimci, omiljene pesme ili citati preminulih. Za samo 50 evra porodica dobija mogućnost da uspomenu na svoje najmilije sačuva zauvek.

Tradicija se menja i tamo gde bismo to najmanje očekivali - na groblju. Dok su nekada epitafi i uklesane slike bili jedini način da se sačuva sećanje, danas tehnologija donosi novu, digitalnu formu večnosti.

Jedna od onih koji su doneli ovu inovaciju u Srbiju je Sara Đokić (24), grafički dizajner iz Vršca. Ideju je dobila pre pet godina, kad je videla da sličan trend postoji u Americi. Želela je da na spomeniku svoje prabake ostavi kod koji bi oživeo njene uspomene.

QR kod na spomeniku čuva uspomenu na najmilije Foto: Privatna arhiva

- Izrada je trajala nekoliko godina jer sam želela da pronađem način da kod bude trajan i da ljudi ne moraju stalno da doplaćuju. Moj suprug ima kamenorezačku radnju, pa sam s njim počela da razvijam posao. U jedan kod može da stane do 30 fotografija, pet video-zapisa i biografija - sve što čini jednu životnu priču. Želim da i moje dete jednog dana zna ko su mu bili baka i deka - priča Sara za Kurir.

Posao je krenuo pre samo dva meseca, a Sara već ima četrdesetak narudžbina. Zovu je građani iz cele Srbije, raspituju se o ceni i postupku izrade.

Mala pločica

Sara je grafički dizajner koji pravi QR kodove Foto: Privatna arhiva

- Procedura je slična kao kod porcelanskih slika. Odabrala sam porcelan zbog njegove izdržljivosti. Pločica je dimenzija 5 x 5 centimetara. U Fotošopu pripremim štampu, potom je postavljam na porcelan i pečem u specijalnoj peći na 800 stepeni. Boja se utapa u materijal i ne može da se ogrebe ili ošteti - objašnjava mlada dizajnerka.

Na spomenik se kod postavlja silikonom u nekoliko tačkica, na mestu koje porodica izabere. Prvi kod koji je Sara napravila bio je za suprugovog dedu, pisca. Bio je izrađen na rumunskom jeziku, ali je, kako kaže, moguće ubaciti bilo koji jezik i pismo. Kod je statičan, ali sadržaj se može menjati po želji porodice.

Možda iznenađujuće, ali najviše porudžbina stiže od ljudi srednjih godina.

Pločica se postavlja na spomenik kao i porcelanska slika Foto: Ana Paunkovic/Kurir

- Pravili smo kodove roditeljima koji su izgubili dete, ženi koja je ostala bez supruga... Svaka priča je teška i emotivna. Nije lako raditi ovaj posao, jer osećate taj gubitak kroz svaku porudžbinu. Uglavnom nas zovu žene, valjda one više razmišljaju o tome šta ostaje posle nas - iskrena je Sara.

Prednost QR koda je i u tome što omogućava više teksta nego što stane na sam spomenik:

- Porodica tako može da ispriča priču o preminulom onako kako on to zaslužuje. Cena je 50 evra, plus poštarina, a mi radimo kompletnu pripremu - od obrade fotografija do teksta. Sve što klijent treba da uradi jeste da pošalje sadržaj koji želi da sačuva.

Šta se sve prikazuje očitavanjem QR koda 30 fotografija

5 video-zapisa

citati ili biografija preminulog

specifična pesma QR kod na Mrkinom spomeniku

Na nadgrobnoj ploči političara Milutina Mrkonjića postavljen je QR kod koji, kad se očita, pokazuje podatke o njemu.

QR kod na Mrkonjićevom grobu čuva uspomenu na pokojnog političara Foto: Zorana Jevtic/Kurir

- Iako pomalo nesvakidašnji, ovo je savremen način da uspomenu, lik, delo i činjenice o preminuloj osobi sačuvate zauvek, a to je od sada dostupno i na grobu pokojnog Milutina Mrkonjića - pisalo je u saopštenju Socijalističke partije Srbije.