Slušaj vest

U vremenu u kojem sve manje vremena posvećujemo knjizi, a tek svaki deseti građanin Srbije redovno čita, kampanja "Čitaj za čovečanstvo" počela je sa skromnim očekivanjima.

Međutim, završila se brojkama koje su iznenadile i same organizatore - 811 sati čitanja u Beogradu i u još 14 gradova širom Srbije, tokom kojih su ljudi svih generacija čitali i simbolično "sadili" stranice koje će postati 30 novih stabala u budućem Ekspo parku, trajnom nasleđu specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.

Zahvaljujući ljudima biće izgrađeno 30 novih stabala. Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

Inspirisana Beogradskim sajmom knjiga i idejom da čitanje menja i čoveka i svet, kampanja je podsetila javnost da je knjiga jedan od temelja razvoja društva.

Svako ko je tokom kampanje uzeo knjigu u ruke postao je deo zajedničkog poduhvata jer je za svakih 27 sati kolektivnog čitanja bilo obezbeđeno jedno novo stablo za budući Ekspo park.

Kampanju "Čitaj za čovečanstvo" pokrenula je kompanija EHRO 2027 d.o.o. Beograd, u saradnji sa kulturnim institucijama širom zemlje. Tokom Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, čitanje je oživelo istovremeno u Ekspo 2027 Plejgraundu, u Hali 5 Beogradskog sajma, kao i u bibliotekama i školama u 14 gradova Srbije.

Pored Beograda čitalo se i u bibliotekama i školama u 14 gradova Srbije. Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

Tokom devet dana, Ekspo 2027 Plejgraund postao je centar književnosti, dijaloga i mašte. Kampanja je okupila istaknute pisce, intelektualce, umetnike i profesore koji su svojim čitanjem, predavanjima i razgovorima oživeli duh kulture deljenja znanja i ukazali na značaj čitanja štampanih knjiga.

Kampanja "Čitaj za čovečanstvo", koju su podržale brojne javne ličnosti, prva je u nizu inicijativa koje će kompanija EHRO 2027 d.o.o. Beograd realizovati u narednom periodu sa ciljem da pokreće važna društvena pitanja i podstiče konkretne akcije koje doprinose boljem i odgovornijem društvu.

U vremenu kada nam pažnju odvlače ekrani, a misli se gube u brzini svakodnevice, ova akcija podsetila je da se istinske vrednosti nalaze u onom jednostavnom: u rečima koje spajaju, u tišini koja smiruje i u pažnji koja nas vraća sebi.

Istinske vrednosti su u rečima koje spajaju i tišini koja smiruje. Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

Svaka pročitana stranica ostavila je svoj trag, a iz tog traga izrasla je priča o trajnim vrednostima. Iz svakog zajedničkog čitanja niklo je po jedno drvo, kao živi simbol znanja, nade i čovečnosti koju ostavljamo budućim generacijama.