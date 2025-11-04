Slušaj vest

Oko pedeset muškaraca obučenih u crno upalo je u ponedeljak uveče u prostorije gradskog kotara Blatine-Škrape u Splitu i nasilno prekinulo manifestaciju Dani srpske kulture, koju je organizovalo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta!

Napadači, koje pojedini izvori nezvanično povezuju s navijačkom grupom Torcida Split, uzvikivali su parole "Za dom spremni", govorili da "takvom programu nema mesta u mesecu kad se obeležava pad Vukovara", a prisutne, među kojima je bilo i dece, vređali nazivajući ih "srpsko smeće"!

Kulturno veče, koje je trebalo da počne u 19 sati, obuhvatalo je nastupe pevačkog zbora, dramske sekcije, violinistkinje i mladog plesno-pevačkog ansambla iz Novog Sada, koji čine učenici gimnazije. Međutim, događaj je prekinut pre samog početka.

Prema saopštenju splitske policije, deo ansambla uplašeno je napustio prostorije, a potom su ih policajci pronašli na tri lokacije i pružili im zaštitu.

- Brzom intervencijom vozač i članovi KUD iz Novog Sada su pronađeni i obezbeđena im je zaštita - navodi se u saopštenju.

Policija je potvrdila da je "deo grupe mlađih osoba ušao u prostor i zatražio od prisutnih da se raziđu":

- Za vreme razilaska osobe iz skupine su u nekoliko navrata uzvikivanjem narušavale javni red i mir. U događaju nije bilo fizičkog nasilja i povređenih osoba. Sprovodimo intenzivno kriminalističko istraživanje s ciljem identifikacije osoba iz skupine.

Potpredsednik splitskog pododbora Prosvjete Ilija Borković, koji je bio prisutan, izjavio je da su među napadačima uglavnom bili mladići od 17 do 20 godina, ali i dvojica starijih, koji su očigledno predvodili grupu.

- Ljudi su tek počeli da pristižu, unutra nas je bilo 30 do 40, i publike i izvođača. Jedna članica dramske sekcije je briznula u plač, plašeći se za svoju bezbednost - rekao je Borković za onlajn izdanje samostalnog srpskog nedeljnika Novosti.

Jedan od svedoka ispričao je da su napadači skandirali ustaški pozdrav i da su neki nosili maske na licu.

- Petorica su ušla u malu salu i pitala ko je organizator. Jednom od članova pododbora rekli su da ne bi trebalo da organizuju događaj jer je Dan Svih svetih i da bi to skrnavilo sećanje na veterane.

Na društvenim mrežama i u hrvatskim medijima ubrzo su se pojavili snimci uznemirujućeg upada. Na jednom se čuje glas napadača koji "dobronamerno" savetuje prisutne da izađu i da im se "ništa neće dogoditi", dok se na drugom jasno vidi lice osobe koja izgovara uvrede.

Ovo što se desilo u Splitu nije izolovan incident, već samo jedan u nizu šovinističkih događaja koji su posledica dugogodišnje antisrpske atmosfere, kaže za Kurir predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta.

U Hrvatskoj već 35 godina dominira duh mržnje prema Srbima, kaže Linta. Foto: Kurir TV

- Od dolaska Tuđmana na vlast, već 35 godina u Hrvatskoj dominira duh mržnje i netrpeljivosti prema Srbima i svemu što je srpsko. Ovo nisu huligani, već sledbenici ustaškog pokreta, to jest sledbenici Ante Pavelića, Jure Francetića i Mate Bobana - rekao je Linta i dodao da je Split još jednom pokazao da nije grad slobode i tolerancije, već grad straha, nasilja i isključivosti.

- Nažalost, većina Hrvata ovu grupu hrvatskih šovinista smatra herojima i podržava njihov šovinistički čin. Poruka je jasna - Srbi apsolutno nisu dobrodošli u Hrvatskoj, a ono malo Srba što je već u Hrvatskoj treba ili da se asimilira, ili iseli. Njima ovde nema života - kaže Linta i dodaje da je "sramotno" što policija incident opisuje kao narušavanje javnog reda i mira kada je reč o "klasičnom zločinu iz mržnje".

Ovo je ozbiljan razlog za zabrinutost, kaže Dragana Jeckov Foto: Youtube prtscr / SDSS Vukovar

Dragana Jeckov, zastupnica SDSS u Hrvatskom saboru, kaže za Kurir da način na koji je ova "bezazlena manifestacija prekinuta govori u kakvoj atmosferi danas deluju organizacije Srba u Hrvatskoj":

- Ljudi u crnom, njih više od 50, koji prekidaju bezazlenu, dečju folklornu manifestaciju je ozbiljan razlog za zabrinutost svih nas koji predstavljamo Srbe u Hrvatskoj i koji živimo u Hrvatskoj. Nadam se da će policija odraditi profesionalno svoj posao i da će svi koji su bili deo ovog sramotnog incidenta biti sankcionisani.

Đurić: Da se sankcionišu svi počinioci

Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Srbije, izrazio je "duboko žaljenje i zabrinutost zbog činjenice da je kulturna priredba posvećena očuvanju tradicije i negovanju dobrosusedskih odnosa bila ometena napadima i uvredama":

- Kultura nije i ne sme biti prostor mržnje i netolerancije. Ona je most koji spaja ljude i narode, i upravo zato ovakvi postupci predstavljaju udar ne samo na pripadnike srpske zajednice u Hrvatskoj već i na ideju zajedništva i međusobnog poštovanja. Očekujemo da nadležni organi u Hrvatskoj preduzmu sve potrebne mere kako bi se ovaj incident rasvetlio, počinioci sankcionisali i obezbedila bezbednost svih učesnika kulturnih događaja u budućnosti.

Počela hapšenja

Premijer Hrvatske Andrej Plenković održao je juče u popodnevnim satima vanrednu pres-konferenciju zbog incidenta u Splitu.

- Policija je angažovana na identifikaciji učesnika. Mnogi su bili maskirani, što otežava prepoznavanje, ali policija preduzima sve potrebne radnje kako bi ih pronašla. Jedna osoba je već uhapšena - rekao je Plenković.

Premijer Hrvatske je odmah osudio incident:

- Nakon što sam sinoć, tokom svečanosti u HNK, saznao za incident, odmah smo ga najoštrije osudili. Reč je o nemilom događaju, u kojem su, prema svemu sudeći, učestvovali pripadnici navijačke grupe. U Hrvatskoj nema mesta za zakon ulice, to jasno govorim u ime Vlade Republike Hrvatske. Takvo ponašanje u potpunosti je neprihvatljivo.

Ranije se povodom skandaloznog upada na događaj u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Plenković oglasio na mreži Iks:

- Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tokom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležna tela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne. Isključivosti ili bilo kojem obliku netolerancije prema nacionalnim manjinama nema mesta u hrvatskom društvu.