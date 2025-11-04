Proustaški huligani napali Srbe u Splitu, urlikali "Za dom spremni" i "Smeće srpsko!" Linta: Ovo su sledbenici Pavelića, Francetića i Bobana!
Oko pedeset muškaraca obučenih u crno upalo je u ponedeljak uveče u prostorije gradskog kotara Blatine-Škrape u Splitu i nasilno prekinulo manifestaciju Dani srpske kulture, koju je organizovalo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta!
Napadači, koje pojedini izvori nezvanično povezuju s navijačkom grupom Torcida Split, uzvikivali su parole "Za dom spremni", govorili da "takvom programu nema mesta u mesecu kad se obeležava pad Vukovara", a prisutne, među kojima je bilo i dece, vređali nazivajući ih "srpsko smeće"!
Kulturno veče, koje je trebalo da počne u 19 sati, obuhvatalo je nastupe pevačkog zbora, dramske sekcije, violinistkinje i mladog plesno-pevačkog ansambla iz Novog Sada, koji čine učenici gimnazije. Međutim, događaj je prekinut pre samog početka.
Prema saopštenju splitske policije, deo ansambla uplašeno je napustio prostorije, a potom su ih policajci pronašli na tri lokacije i pružili im zaštitu.
- Brzom intervencijom vozač i članovi KUD iz Novog Sada su pronađeni i obezbeđena im je zaštita - navodi se u saopštenju.
Policija je potvrdila da je "deo grupe mlađih osoba ušao u prostor i zatražio od prisutnih da se raziđu":
- Za vreme razilaska osobe iz skupine su u nekoliko navrata uzvikivanjem narušavale javni red i mir. U događaju nije bilo fizičkog nasilja i povređenih osoba. Sprovodimo intenzivno kriminalističko istraživanje s ciljem identifikacije osoba iz skupine.
Potpredsednik splitskog pododbora Prosvjete Ilija Borković, koji je bio prisutan, izjavio je da su među napadačima uglavnom bili mladići od 17 do 20 godina, ali i dvojica starijih, koji su očigledno predvodili grupu.
- Ljudi su tek počeli da pristižu, unutra nas je bilo 30 do 40, i publike i izvođača. Jedna članica dramske sekcije je briznula u plač, plašeći se za svoju bezbednost - rekao je Borković za onlajn izdanje samostalnog srpskog nedeljnika Novosti.
Jedan od svedoka ispričao je da su napadači skandirali ustaški pozdrav i da su neki nosili maske na licu.
- Petorica su ušla u malu salu i pitala ko je organizator. Jednom od članova pododbora rekli su da ne bi trebalo da organizuju događaj jer je Dan Svih svetih i da bi to skrnavilo sećanje na veterane.
Na društvenim mrežama i u hrvatskim medijima ubrzo su se pojavili snimci uznemirujućeg upada. Na jednom se čuje glas napadača koji "dobronamerno" savetuje prisutne da izađu i da im se "ništa neće dogoditi", dok se na drugom jasno vidi lice osobe koja izgovara uvrede.
Ovo što se desilo u Splitu nije izolovan incident, već samo jedan u nizu šovinističkih događaja koji su posledica dugogodišnje antisrpske atmosfere, kaže za Kurir predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta.
Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta rekao je kako Split mora biti grad sigurnosti, tolerancije i poštovanja za sve građane i goste, bez obzira na njihovu nacionalnu, versku ili bilo koju drugu pripadnost.
- U mesecu tuge i sećanja na žrtvu Vukovara potrebni su nam zajedništvo, dostojanstvo i mir, a ne podele i netrpeljivost - poručio je on, a prenose hrvatski mediji.
- Od dolaska Tuđmana na vlast, već 35 godina u Hrvatskoj dominira duh mržnje i netrpeljivosti prema Srbima i svemu što je srpsko. Ovo nisu huligani, već sledbenici ustaškog pokreta, to jest sledbenici Ante Pavelića, Jure Francetića i Mate Bobana - rekao je Linta i dodao da je Split još jednom pokazao da nije grad slobode i tolerancije, već grad straha, nasilja i isključivosti.
- Nažalost, većina Hrvata ovu grupu hrvatskih šovinista smatra herojima i podržava njihov šovinistički čin. Poruka je jasna - Srbi apsolutno nisu dobrodošli u Hrvatskoj, a ono malo Srba što je već u Hrvatskoj treba ili da se asimilira, ili iseli. Njima ovde nema života - kaže Linta i dodaje da je "sramotno" što policija incident opisuje kao narušavanje javnog reda i mira kada je reč o "klasičnom zločinu iz mržnje".
Dragana Jeckov, zastupnica SDSS u Hrvatskom saboru, kaže za Kurir da način na koji je ova "bezazlena manifestacija prekinuta govori u kakvoj atmosferi danas deluju organizacije Srba u Hrvatskoj":
- Ljudi u crnom, njih više od 50, koji prekidaju bezazlenu, dečju folklornu manifestaciju je ozbiljan razlog za zabrinutost svih nas koji predstavljamo Srbe u Hrvatskoj i koji živimo u Hrvatskoj. Nadam se da će policija odraditi profesionalno svoj posao i da će svi koji su bili deo ovog sramotnog incidenta biti sankcionisani.
Đurić: Da se sankcionišu svi počinioci
Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Srbije, izrazio je "duboko žaljenje i zabrinutost zbog činjenice da je kulturna priredba posvećena očuvanju tradicije i negovanju dobrosusedskih odnosa bila ometena napadima i uvredama":
- Kultura nije i ne sme biti prostor mržnje i netolerancije. Ona je most koji spaja ljude i narode, i upravo zato ovakvi postupci predstavljaju udar ne samo na pripadnike srpske zajednice u Hrvatskoj već i na ideju zajedništva i međusobnog poštovanja. Očekujemo da nadležni organi u Hrvatskoj preduzmu sve potrebne mere kako bi se ovaj incident rasvetlio, počinioci sankcionisali i obezbedila bezbednost svih učesnika kulturnih događaja u budućnosti.
Počela hapšenja
Premijer Hrvatske Andrej Plenković održao je juče u popodnevnim satima vanrednu pres-konferenciju zbog incidenta u Splitu.
- Policija je angažovana na identifikaciji učesnika. Mnogi su bili maskirani, što otežava prepoznavanje, ali policija preduzima sve potrebne radnje kako bi ih pronašla. Jedna osoba je već uhapšena - rekao je Plenković.
Premijer Hrvatske je odmah osudio incident:
- Nakon što sam sinoć, tokom svečanosti u HNK, saznao za incident, odmah smo ga najoštrije osudili. Reč je o nemilom događaju, u kojem su, prema svemu sudeći, učestvovali pripadnici navijačke grupe. U Hrvatskoj nema mesta za zakon ulice, to jasno govorim u ime Vlade Republike Hrvatske. Takvo ponašanje u potpunosti je neprihvatljivo.
Ranije se povodom skandaloznog upada na događaj u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Plenković oglasio na mreži Iks:
- Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tokom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležna tela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne. Isključivosti ili bilo kojem obliku netolerancije prema nacionalnim manjinama nema mesta u hrvatskom društvu.