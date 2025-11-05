Slušaj vest

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović razgovarao je u utorak u Beogradu sa načelnikom Generalštaba nacionalne odbrane Grčke generalom Dimitriosom Hupisom.

Na sastanku je bilo reči o najvažnijim aspektima bilateralne vojne saradnje i mogućnostima za njeno dalje unapređenje, uz osvrt na bezbednosnu situaciju u regionu i svetu i njene implikacije na opremanje i razvoj sposobnosti oružanih snaga.

U razgovoru je potvrđena opredeljenost obeju strana za dalji razvoj i unapređenje vojno-vojne saradnje, koja prati tradicionalno prijateljske odnose Srbije i Grčke, utemeljene na uzajamnom poverenju, razumevanju i poštovanju dubokih istorijskih, kulturnih i duhovnih veza.

min_4455_13_1762265852.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Ocenjeno je da su dosadašnje zajedničke aktivnosti bile veoma uspešne i potpuno u funkciji izgradnje sposobnosti i interoperabilnosti jedinica i očuvanja mira i stabilnosti u regionu. Kao oblasti u kojima postoji zajednički interes izdvojeni su osposobljavanje, zajednička obuka i razmena iskustava vazduhoplovnih i specijalnih snaga.

Generala Hupisa je primio i ministar odbrane Bratislav Gašić, a u nastavku posete grčka delegacija će biti u prilici da obiđe kulturno-istorijske znamenitosti srpske prestonice.

Poseta načelnika Generalštaba nacionalne odbrane Grčke, koji u Republici Srbiji boravi na poziv generala Mojsilovića, važna je aktivnost bilateralne vojne saradnje. Ovakvi susreti na visokom nivou doprinose međusobnom razumevanju i poverenju i daju podsticaj unapređenju zajedničke saradnje u oblasti odbrane.

