Poseta načelnika Generalštaba nacionalne odbrane Grčke: Na sastanku sa Mojsilovićem bilo je reči o najvažnijim aspektima bilateralne vojne saradnje
Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović razgovarao je u utorak u Beogradu sa načelnikom Generalštaba nacionalne odbrane Grčke generalom Dimitriosom Hupisom.
Na sastanku je bilo reči o najvažnijim aspektima bilateralne vojne saradnje i mogućnostima za njeno dalje unapređenje, uz osvrt na bezbednosnu situaciju u regionu i svetu i njene implikacije na opremanje i razvoj sposobnosti oružanih snaga.
U razgovoru je potvrđena opredeljenost obeju strana za dalji razvoj i unapređenje vojno-vojne saradnje, koja prati tradicionalno prijateljske odnose Srbije i Grčke, utemeljene na uzajamnom poverenju, razumevanju i poštovanju dubokih istorijskih, kulturnih i duhovnih veza.
Ocenjeno je da su dosadašnje zajedničke aktivnosti bile veoma uspešne i potpuno u funkciji izgradnje sposobnosti i interoperabilnosti jedinica i očuvanja mira i stabilnosti u regionu. Kao oblasti u kojima postoji zajednički interes izdvojeni su osposobljavanje, zajednička obuka i razmena iskustava vazduhoplovnih i specijalnih snaga.
Generala Hupisa je primio i ministar odbrane Bratislav Gašić, a u nastavku posete grčka delegacija će biti u prilici da obiđe kulturno-istorijske znamenitosti srpske prestonice.
Poseta načelnika Generalštaba nacionalne odbrane Grčke, koji u Republici Srbiji boravi na poziv generala Mojsilovića, važna je aktivnost bilateralne vojne saradnje. Ovakvi susreti na visokom nivou doprinose međusobnom razumevanju i poverenju i daju podsticaj unapređenju zajedničke saradnje u oblasti odbrane.