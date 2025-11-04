Slobodni, a iza rešetaka Grgur: Posetio sam 53 porodice koje decenijama žive u Centralnom zatvoru
Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu "Grgur" posetio je nedavno 53 porodice penzionisanih službenika i zaposlenih u Višem sudu koje decenijama žive u Centralnom zatvoru u Bačvanskoj ulici u Beogradu!
Grgur je prvi poslanik koji je došao u posetu ljudima čije stambeno pitanje i dalje nije rešeno.
Prve komšije kriminalci
- Neverovatno je da ovi ljudi žive u zatvoru! Ovde su se rodile i odrasle čitave generacije, ali oni i dalje nemaju svoj krov nad glavom. Daću sve od sebe da kao narodni poslanik ukažem na ovaj višedecenijski problem - rekao je Grgur.
Dok je obilazio delove zgrade sa "neobičnim stanarima", a u kojoj se se inače trenutno nalazi gotovo 1.000 pritvorenika i osuđenika, razgovarao je sa ljudima čije su prve komšije pritvorenici i osuđenici! Grgur se šokirao uslovima u kojima oni žive:
Ista adresa - Bačvanska 14
- Ne mogu da verujem! Jedna žena mi je kazala da je ovde već 50 godina, druga da živi u pregrađenom hodniku, treća da im prijatelji i rodbina ne dolaze jer žive u zatvoru, a njen sin ima problem kada u društvu kaže gde stanuje, čevtrta da ne sme da otvori prozor jer su sa duge strane pritvorenici. I svi u na istoj adresi - Bačvanska 14!
Podsetimo, Uglješa Grgur je u Skupštini Srbije nedavno ukazao na nerešene slučajeve porodica zaposlenih u Višem sudu koji decenijama žive u objektima u sklopu Centralnog zatvora u Beogradu, na probleme sa izvršiteljima i podneo amandman da stan ili kuća ne mogu biti predmet izvršenja. Takode se založio za slučajeve pripadnika MUP i njihovih porodica i otkupa stanova u kojima godinama žive.
Centralni zatvoru Beogradu počeo je sa radom u septembru 1953. godine i pod tim nazivom funkcionisao je sve do 1968. godine. U navedenom periodu nalazio se u sastavu Sekretarijata za unutrašnje poslove Republike Srbije. Od 1968. do 1991. godine nalazio se u sastavu Sekretarijata za pravosude i upravu Republike Srbije, a od 1991. godine nalazi se u sastavu Ministarstva pravde Republike Srbije.
Kapacitet Okružnog zatvora u Beogradu projektovan je za smeštaj oko 900 osoba lišenih slobode, od toga 850 pritvorenih i 50 osudenih lica. Zgrada je građena kao kompaktan objekat, a sastoji se od upravnog dela, pet blokova i četiri šetališta izmedu blokova. Zgrada je površine oko 60.000m2 i ima podrum, prizemlje i četiri sprata.
Zatvor je tako projektovan da je iz njega nemoguće pobeći, zlogčasnog tipa Obern-Sing-Sing, ali očigledno niko nije "projektovao" i smeštaj za 53 porodice. Njihovi članovi su slobodni, ali ipak iza rešetaka...