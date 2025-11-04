Centralni zatvoru Beogradu počeo je sa radom u septembru 1953. godine i pod tim nazivom funkcionisao je sve do 1968. godine. U navedenom periodu nalazio se u sastavu Sekretarijata za unutrašnje poslove Republike Srbije. Od 1968. do 1991. godine nalazio se u sastavu Sekretarijata za pravosude i upravu Republike Srbije, a od 1991. godine nalazi se u sastavu Ministarstva pravde Republike Srbije.

Kapacitet Okružnog zatvora u Beogradu projektovan je za smeštaj oko 900 osoba lišenih slobode, od toga 850 pritvorenih i 50 osudenih lica. Zgrada je građena kao kompaktan objekat, a sastoji se od upravnog dela, pet blokova i četiri šetališta izmedu blokova. Zgrada je površine oko 60.000m2 i ima podrum, prizemlje i četiri sprata.

Zatvor je tako projektovan da je iz njega nemoguće pobeći, zlogčasnog tipa Obern-Sing-Sing, ali očigledno niko nije "projektovao" i smeštaj za 53 porodice. Njihovi članovi su slobodni, ali ipak iza rešetaka...