U prošli petak na Trgu Topličkih junaka — a danas opet preko puta Tržnog centra kod Tehničke škole u Prokuplju — napadnuta su još dva deteta od strane istih dečaka. U oba slučaja deca su zadobila povrede i samo zahvaljujući prolaznicima napadi su prekinuti.

Ovo je treći slučaj da grupica od nekoliko dece ide po gradu i iz čista mira fizički napada drugu decu. Reč je o mlađim maloletnicima, a o svim slučajevima je obaveštena i policija. Ono što je zanimljivo je da ta deca napadači imaju veze sa današnjim napadom i ranjavanjem kod Tatkove škole.

- U petak je dete iz Ćićkove škole napadnuto kod glavne česme u centru Prokuplja, ali je istrčala neka žena i oterala napadače, a danas su pet na autobuskom stajalištu napali dete koje je u drugom razredu Osnovne škole "Milić Rakić Mirko" dok je čekalo autobus. Ovo je drugo dete iz naše škole, koje je napadnuto van školskog dvorišta, odnosno čim izađe iz njega - pričaju ogorčeni roditelji.

Uključen i Savet roditelja

Dodaju da su za četvrtak zakazali roditeljski sastanak, a u sve se uključio i Savet roditelja. Predsednik Saveta Ivan Radonjić kaže da su nakon prošlog napada koji se dogodio 15. oktobra se obratili svim nadležnim institucijama i ministarstvima.

- Odgovor nam je stigao samo iz Policijske uprave Prokuplje da su oni obavešteni i da su izveštaj podneli Višem tužilaštvu u Prokuplju, kao i Centru za socijalni rad. Ostale institucije nam još nisu odgovorile. Ovo je postalo strašno. Roditelji se plaše za bezbednost dece, žele da protestuju, jer niko ne rešava problem i sve je gore - objašnjava Radonjić.

On dodaje da će sada da traže i da na pešačkom prelazu kraj dvorišta škole dežura policajac.

- Ispred svih osnovnih škola u gradu oni dežuraju na pešačkim prelazima, samo ne kod naše škole. A upravo tu se i dešavaju napadai na decu. Ovo nije pitanje samo jedne škole, već je reč o bezbednosti sve dece, a nama se čini da institucije slabo reaguju - upozorava Radonjić.

Više roditelja se i nama obratilo i svi kažu da su u strahu.

- Ta deca koja iz čista mira napadaju ostalu su iz iste porodice. Ne razumemo zašto ne reaguje Centar za socijalni rad, Više tužilaštvo. Šta će biti za nekoliko godina kada porastu. Ovoga puta su i neki nož vadili na dete iz drugog razreda. Zaista je vreme da nadležni reaguju - kaže Nemanja Veličković jedan od roditelja.

Direktor Centra za socijalni rad u Prokuplju Milan Lazić kaže da su pokrenuli postupke još prvoga puta kada su obavešteni, ali nije hteo da detaljiše o kojim to postupcima je reč.