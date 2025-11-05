Slušaj vest

Česta pojava magle i sumaglice u jutarnjim i večernjim satima usporava i otežava saobraćaj zato se vozačima savetuje da na putevima pored reka i u kotlinama u ovim delovima dana voze pažljivo i na većem odstojanju zbog vlažnih kolovoza i nižih temperatura, navodi AMSS.

Na graničnim prelazima, na izlazu i ulazu u Srbije nema zadržavanja putničkih vozila, dok teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju i do osam sati. Na graničnom prelazu Batrovci 480 minuta, Šidu 300, Bezdanu 120 minuta, Kelebiji 360 minuta i Horgošu 300 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.