Opasnost je često bliže nego što mislimo
Edukativni spot Centra za nestalu i zlostavljanu decu osvetljava stvarnost koju mnogi roditelji zanemaruju: da se zlostavljanje dece svečešće događa onlajn, u njihovim domovima i bez vidljivih znakova koji bi na njega ukazivali.
Kroz svakodnevnu, dobro poznatu scenu, gde roditelj i dete sede zajedno na kauču, isvako gleda u svoj ekran, video osvetljava koliko je lako propustiti ono što se zaista dešava.
Dok otac prati smešne video sadržaje, dete se dopisuje sa osobom koja se predstavlja kao vršnjak, a zapravo je zlostavljač. Ništa naizgled ne deluje sumnjivo: dete se smeje, deluje opušteno i upravo tu leži najveća opasnost.
Poruka spota jasno upozorava da na zlostavljanje ne mora da ukazuje strah, povlačenje, gubitak apetita i loša koncentracija. Dete može biti zlostavljano, a da zapravo ni samo toga nije svesno jer je predator to predstavio kao igru, zabavu ili odnos poverenja.
Ovo je poziv za roditelje da se uključe i obrate pažnju sa kim njihova deca komuniciraju, kakve sadržaje gledaju i koliko razumeju rizike interneta i lažnog predstavljanja.
Za više informacija posetite www.cnzd.rs
Besplatna psihološka i pravna podrška dostupna je na 0800 200 880.
