Edukativni spot Centra za nestalu i zlostavljanu decu osvetljava stvarnost koju mnogi roditelji zanemaruju: da se zlostavljanje dece svečešće događa onlajn, u njihovim domovima i bez vidljivih znakova koji bi na njega ukazivali.

Kroz svakodnevnu, dobro poznatu scenu, gde roditelj i dete sede zajedno na kauču, isvako gleda u svoj ekran, video osvetljava koliko je lako propustiti ono što se zaista dešava.

Dok otac prati smešne video sadržaje, dete se dopisuje sa osobom koja se predstavlja kao vršnjak, a zapravo je zlostavljač. Ništa naizgled ne deluje sumnjivo: dete se smeje, deluje opušteno i upravo tu leži najveća opasnost.

Poruka spota jasno upozorava da na zlostavljanje ne mora da ukazuje strah, povlačenje, gubitak apetita i loša koncentracija. Dete može biti zlostavljano, a da zapravo ni samo toga nije svesno jer je predator to predstavio kao igru, zabavu ili odnos poverenja.

Ovo je poziv za roditelje da se uključe i obrate pažnju sa kim njihova deca komuniciraju, kakve sadržaje gledaju i koliko razumeju rizike interneta i lažnog predstavljanja.

Opasnost je često bliže nego što mislimo Izvor: Promo

Za više informacija posetite www.cnzd.rs

Besplatna psihološka i pravna podrška dostupna je na 0800 200 880.

