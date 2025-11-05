Slušaj vest

Iako smo duboko u jeseni, i na planinama sporadično ima snega, zima u gradskim naseljima ume da iznenadi, zato je dobro biti spreman. Zamenite gume na vreme i ne čekajte prvi sneg, jer preduslov za bezbednost na putu jeste u dobrim pripremama. A evo šta se po zakonu svrstava u obaveznu zimsku opremu.

Na Instagram stranici Auto-moto saveza Srbije (AMSS) još jednom su podsetili šta čini zimsku opremu, kad se ona koristi i šta je od posebne važnosti na zimskim gumama.

Od 1. novembra vozači su u obavezi da imaju zimske gume Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Obaveznu zimsku opremu čine: zimski pneumatici

lanci za sneg

drugi uređaji za poboljšanje trakcije

Da li je bitna dubina gazećeg sloja?

Dubina gazećeg sloja na pneumaticima za zimsku upotrebu ne sme biti manja od 4 milimetra.

Da li u zimskim uslovima na putu vozila moraju da budu opremljena lancima za sneg u naselju

U naselju vozila ne moraju da budu opremljena lancima za sneg. Ali na otvorenom putu zakon obavezuje da u vozilu imate i odgovarajuće lance za sneg, odnosno druge uređaje za povećanje prianjanja, koje u slučaju potrebe treba montirati na delu puta gde je saobraćajnim znakom predviđena obavezna zimska oprema.

Kazne do 800.000 dinara

Zimske pneumatike pre svega treba koristiti zbog bezbednosti saobraćaja, ali i da ne biste došli u situaciju da budete novčano kažnjeni.

Nepostojanje zimskih guma, ukoliko na putu ima snega, leda ili poledice, smatra se tehničkom neispravnošću.

Kazne za pravna lica su od 100.000 do 800.000 dinara, za preduzetnike od 50.000 do 200.000, a za fizička lica od 6.000 do 20.000 dinara.

Sneg u Beogradu možda već sredinom novembra

Inače, meteorolozi prognoziraju sneg u Beogradu za 24. novembar, mada neki modeli ukazuju na to da je moguć već 17. i 18. novembra.