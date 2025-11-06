Koja peciva su opasna po zdravlje

Pekare mame mirisom svežeg hleba i peciva, ali iza primamljivog izgleda kriju se kalorijske bombe koje mogu ozbiljno opteretiti naš organizam. Ako vodite računa o zdravlju, ovo su opcije koje je najbolje rezervisati samo za retke užitke.

1. Burek sa mesom ili sirom

Burek je klasik, ali klasik visokih kalorija. Jedan komad može sadržati više od 500 kcal, a bogat je zasićenim mastima i solju. Redovno konzumiranje može povećati rizik od gojaznosti i povišenog holesterola.

2. Lisnato testo sa filom

Kroasani, kifle sa viršlom ili slatkim kremom izgledaju privlačno, ali lisnato testo je punjeno trans-mastima i rafinisanim uljima. Nutritivna vrednost je minimalna, dok kalorije i štetne masti „skaču“ kroz krov.

Burek ima visok nivo kalorija Foto: Shutterstock

3. Pizza iz pekare

Iako zvuči kao brza i praktična opcija, pekarska pizza često je napravljena od starog testa, sa procesuiranim sirom i kečapom bogatim šećerom. Ukupna nutritivna vrednost je niska, a masnoće i kalorije su visoke.

4. Slatki kroasani i peciva sa čokoladom ili kremom

Šećer, palmino ulje i industrijski kremovi čine ovu poslasticu izuzetno kaloričnom i gotovo bez hranljivih materija. Idealno za trenutni „slatki“ užitak, ali ne i za svakodnevnu ishranu.

Slatke poslastice su isto štetne Foto: Shutter

5. Peciva sa majonezom ili pavlakom

Industrijski nadevi izgledaju sočno, ali kriju masnoće, aditive i visoku kalorijsku vrednost. Za one koji paze na zdravlje, ovo su peciva koja treba izbegavati ili konzumirati veoma retko.

Ne moramo se potpuno odricati užitaka iz pekare, ali važno je znati koje opcije su nutricionistički problematične. Za svakodnevnu ishranu birajte integralna peciva, hleb od celog zrna ili manje masne, prirodne nadjeve. Vaše telo će vam biti zahvalno, a i ukus ćete bolje ceniti kada ga ponekad zaista „zasladite“.