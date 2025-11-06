Slušaj vest

Pekare mame mirisom svežeg hleba i peciva, ali iza primamljivog izgleda kriju se kalorijske bombe koje mogu ozbiljno opteretiti naš organizam. Ako vodite računa o zdravlju, ovo su opcije koje je najbolje rezervisati samo za retke užitke.

1. Burek sa mesom ili sirom

Burek je klasik, ali klasik visokih kalorija. Jedan komad može sadržati više od 500 kcal, a bogat je zasićenim mastima i solju. Redovno konzumiranje može povećati rizik od gojaznosti i povišenog holesterola.

2. Lisnato testo sa filom

Kroasani, kifle sa viršlom ili slatkim kremom izgledaju privlačno, ali lisnato testo je punjeno trans-mastima i rafinisanim uljima. Nutritivna vrednost je minimalna, dok kalorije i štetne masti „skaču“ kroz krov.

Burek
Burek ima visok nivo kalorija Foto: Shutterstock

3. Pizza iz pekare

Iako zvuči kao brza i praktična opcija, pekarska pizza često je napravljena od starog testa, sa procesuiranim sirom i kečapom bogatim šećerom. Ukupna nutritivna vrednost je niska, a masnoće i kalorije su visoke.

4. Slatki kroasani i peciva sa čokoladom ili kremom

Šećer, palmino ulje i industrijski kremovi čine ovu poslasticu izuzetno kaloričnom i gotovo bez hranljivih materija. Idealno za trenutni „slatki“ užitak, ali ne i za svakodnevnu ishranu.

Kroasani
Slatke poslastice su isto štetne Foto: Shutter

5. Peciva sa majonezom ili pavlakom

Industrijski nadevi izgledaju sočno, ali kriju masnoće, aditive i visoku kalorijsku vrednost. Za one koji paze na zdravlje, ovo su peciva koja treba izbegavati ili konzumirati veoma retko.

Ne moramo se potpuno odricati užitaka iz pekare, ali važno je znati koje opcije su nutricionistički problematične. Za svakodnevnu ishranu birajte integralna peciva, hleb od celog zrna ili manje masne, prirodne nadjeve. Vaše telo će vam biti zahvalno, a i ukus ćete bolje ceniti kada ga ponekad zaista „zasladite“.

Kurir.rs/ Espreso

Ne propustiteDruštvoSvaka 5. pekara u Srbiji prodaje “lažni burek”! Inspekcija otkrila šokantne podatke: Ovako nas obmanjuju
Burek
DruštvoPEKARKI PREKIPELA NEPRAVDA PA OTVORILA DUŠU: Vlasnici nas teraju da potkradamo mušterije, na ovim proizvodima najviše ZAKIDAMO!
Radnik dodaje pecivo u pekari
Društvo"Došlo mi da plačem k'o kiša" Beograđanina zaustavio mladić na ulici, mislio da mu traži novac, a zbog onoga što je rekao ostao je bez teksta
Ljudi šetaju beogradskom ulicom
BeogradURNEBESAN PRIZOR U BEOGRADSKOJ PEKARI: Svi se pitaju otkud OVAJ STVOR među rol-viršlama i kiflicama?! (FOTO)
Radnik dodaje pecivo u pekari

"Ovakvi specijaliteti ne smeju ni da se spremaju bez odobrenja" Evo šta sve nude štandovi na svenarodnom skupu: Ovoga nema u pekarama Izvor: Kurir televizija